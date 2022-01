Carige, Bper migliora l’offerta: domani il verdetto del Fondo

I punti chiave La riunione del cda di Modena

L’esame del Fondo interbancario

Gli altri due pretendenti

Bper migliora l’offerta preliminare per Banca Carige. E punta così a chiudere definitivamente la partita per l’acquisto della banca ligure, battendo in volata gli altri competitor in gara: il fondo americano Cerberus ma soprattutto il Crédit Agricole Italia, che nei giorni scorsi è emerso come il terzo candidato per la cassa genovese.

La riunione del cda di Modena

Ieri – come anticipato dal Sole 24Ore – il consiglio di amministrazione della banca emiliana si è infatti riunito in via straordinaria per analizzare il dossier e apportare...