Carige, alla caccia del quorum del 20%. Tre scenari per l’assemblea

È questo il motivo per cui il mercato guarda con attenzione alle mosse di Malacalza Investimenti, oggi primo socio con il 27,6% del capitale. Una sua presenza in assemblea renderebbe automaticamente valida l’assise, sebbene serva un voto positivo perchè l’operazione diventi realtà. Ed è sempre per questo motivo che la banca si è attivata per promuovere una sollecitazione di deleghe di voto tra i piccoli soci, che valgono circa il 40% dell’intero capitale della banca. Per incentivare la presenza dei piccoli soci, inoltre, è prevista l’assegnazione di 10 milioni di euro in azioni gratuite agli azionisti che prenderanno parte fisicamente o per delega all’assemblea, indipendentemente dal loro voto. Chi è al lavoro sul dossier è ottimista: secondo diversi osservatori il raggiungiumento del quorum è un risultato a portata di mano, tanto che rumors di mercato parlano di manovre per coagulare un 20-25% del capitale a prescindere da Malacalza, la cui presenza invece è al momento incerta.

Scenario due: l’assemblea boccia l’aumento

Il superamento del quorum, benchè una buona notizia, non è di per sè garanzia del buon esito dell’operazione. Affinchè il rafforzamento decolli occorre che i due terzi del capitale presente in assemblea voti a favore. Da qua il ruolo decisivo di Malacalza: se la famiglia votasse no, o si astenesse (mossa che vale come voto contrario), per la banca si prospetterebbe nuovamente l’ipotesi del rischio liquidazione. In verità non è da escludere neppure a livello teorico che, a fronte di uno scenario simile, la Bce decida di riconvocare l’assemblea, ma questa volta sterilizzando i voti del primo azionista.

Scenario tre: sì al rafforzamento, Carige è salva

È lo scenario più positivo. L’assemblea si costituisce validamente, e vota favorevolmente per l’operazione. L’aumento a quel punto può partire, realisticamente all’inizio del 2020. Per la banca ligure si prospetta un cambio strutturale della mappa societaria. Complice l’iperdiluizione, la partecipazione dei Malacalza (e degli altri grandi e piccoli soci) è destinata a ridimensionarsi drasticamente. Ipotizzando, come caso estremo, la mancata adesione all’aumento, i Malacalza vedrebbero assottigliare la loro quota dall’attuale 27,6% al 2%. Stesso discorso per gli altri grandi e piccoli soci. Oggi tutto il mercato (escluso Malacalza) vale circa il 72,4% di Carige: post aumento e senza adesione, questa quota si attesterebbe al 6,4%. A far la parte del leone, invece, sarebbero il Fondo interbancario e lo Schema Volontario che si troverebbero in mano l’80,7% della banca. Di peso la quota del partner industriale Ccb, che con 63 milioni avrebbe l’8,1% di Carige, ma con la prospettiva poi di comprare nel giro di due anni la quota del Fitd-Sv.