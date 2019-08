Carige, firmato l’accordo per la soluzione privata di salvataggio

Alla ricapitalizzazione partecipano per 313,2 milioni lo Svi a fronte della conversione delle obbligazioni subordinate sottoscritte a novembre 2018, per 63 milioni Ccb; per 85 milioni gli attuali azionisti della Banca in proporzione alla percentuale di capitale detenuta, per 238,8 milioni il Fitd che inoltre garantirà la tranche riservata agli attuali azionisti.

Verrà assegnato 1 varranno ogni 4 azioni sottoscritte che consentiranno l'acquisto di nuove azioni con uno sconto del 50% sul prezzo di mercato al momento dell'esercizio. Sarà emesso un nuovo prestito subordinato classificabile come strumento di capitale Tier2 per 200 milioni per il quale, precisa la nota, ci sono già impegni per un importo superiore a quello previsto. Lo Svi sta inoltre mettendo a punto criteri e meccanismi per riconoscere, a conclusione dell'operazione, azioni gratuite per un controvalore pari a 10 milioni a favore di azionisti attuali a fronte di partecipazioni azionarie inferiori a una certa soglia.

“L'insieme delle azioni di rafforzamento patrimoniale, di riduzione dei rischi e di efficientamento consentirà alla Banca di registrare nei prossimi anni indicatori gestionali allineati ai livelli di mercato, sintetizzabili in un NPE ratio inferiore al 5% e un Total Capital ratio superiore al 15%”. Ora la parola spetta alla vigilanza e ai soci che dovranno approvare in assemblea l'operazione.