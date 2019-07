Carige, Fitd e Cassa centrale: ok al piano di salvataggio da 900 milioni

L’incognita Malacalza ragionevolmente tenderà a perdurare. Almeno fino a quando non saranno definite questioni di governance che al momento rimangono sotto traccia. Da qua ai prossimi mesi si dovrà definire l’assetto del futuro Cda (con 7 membri), e gli equilibri tra Fitd, Cassa Centrale e gli attuali azionisti, posto che aderiscano all’operazione. «C’è tutto il tempo per confrontarsi», ha chiosato Maccarone.

Di certo Cassa Centrale avrà un ruolo decisivo nell’operazione. Perché è destinata a diventare il partner industriale per eccellenza della banca ligure. «Siamo soddisfatti perché per quanto riguarda il nostro compagno di viaggio è un gruppo nuovo, coeso, efficiente e ben patrimonializzato», ha detto non a caso Maccarone. Ccb - che impegnerà da subito 63 milioni nell’aumento - secondo quanto riportato dall’Ansa ha un’opzione call con il Fitd che attribuisce alla holding delle Bcc la facoltà di rilevare («nel giro di un paio d’anni») la quota in mano al Fondo Interbancario per 300 milioni di euro, con uno sconto del 47% circa rispetto all’impegno potenziale massimo del Fitd nell’aumento di capitale, stimato in 635 milioni di euro.

La struttura del rafforzamento da 700 milioni è oramai definita. Oltre ai 63 milioni di Ccb, come ricordato ieri dallo stesso presidente del Fitd , 313,2 milioni arrivano dalla conversione del bond subordinato in mano allo Schema volontario, 85 milioni saranno offerti in opzione ai soci attuali e «tutto quello che manca - ha spiegato Maccarone - a complemento di 700 milioni, compreso inoptato, lo garantisce fondo obbligatorio». Di fatto per il Fondo costituito da tutte le banche italiane quindi c’è «un impegno massimo di 324 milioni e un minimo di 239». In più, è prevista l’emissione di un bond subordinato da 200 milioni «che è tutto collocato: 100 li sottoscrive la Cassa, 50 Amissima, 13 Mcc, 20 milioni Credito sportivo».

Da segnalare che sempre martedì il Fitd ha deliberato un intervento a favore di Banca del Fucino. Il Fondo presterà una garanzia fino a 30 milioni nell’ambito dell’aumento di capitale da 200 milioni circa, che la banca romana dovrà realizzare in vista dell’aggregazione con Banca Igea.