Carige, fumata nera per Bper. Il Fondo interbancario: «Termini da approfondire»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Fumata nera al Fondo interbancario per la proposta di acquisizione di Banca Carige da parte di Bper Banca (-4,25%), ma porta aperta a ulteriori approfondimenti. La proposta avanzata da Bper, che prevede una ricapitalizzazione da un miliardo a carico del Fitd (a fronte dell’acquisto dell’88% in mano a Fitd e Ccb per un euro e un’Opa a 0,8 euro sul 12% del capitale residuo), «non è conforme» allo statuto del Fondo interbancario. A dirlo in una nota è lo stesso consorzio guidato da Salvatore Maccarone...