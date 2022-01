Carige, gara Bper-Agricole: Modena ritocca l’offerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bper si prepara a rivedere l’offerta per Banca Carige. Il contesto rispetto a metà dicembre, quando è stata presentata la prima proposta, è cambiato. Ed è mutato per diverse ragioni: la prima delle quali è che la norma sulla conversione delle Dta è diventata “legge”, complice l’approvazione della Legge di Bilancio avvenuta a fine anno. Ma non basta. Il punto vero è che ora c’è un nuovo attore in campo: il Crédit Agricole Italia.

La banca italo-francese nei giorni scorsi ha a sua volta presentato una proposta dettagliata per l’istituto ligure, qualcosa di più di una semplice manifestazione di interesse. E dopo settimane di impasse il Fondo Interbancario (Fitd), azionista all’80% dell’istituto e che ha lasciato nel limbo Bper per quasi un mese, ha deciso che è arrivato il momento di scegliere. E lo farà nella riunione del Consiglio di gestione convocata per lunedì.

Ed è proprio in vista di quella data che Bper ha considerato di mettere mano alla propria offerta. Allo stato attuale non è stato ancora formalmente convocato un consiglio di amministrazione in proposito ma è assai probabile, a quanto risulta al Sole 24Ore, che tra la tarda serata di oggi e domani si tenga un vertice straordinario durante il quale verranno “aggiustati” gli elementi essenziali dell’operazione: prezzo d’Opa e necessità di capitale. Due cardini che nella prima versione vedevano un’offerta a 0,8 euro e una ripatrimonializzazione per un miliardo a carico del Fitd.

Ora però si giocherà inaspettatamente a carte coperte, con l’obiettivo di andare a vedere ciò che ha sul tavolo il Fondo Interbancario. Nulla infatti è trapelato rispetto agli elementi chiave della proposta francese, nonostante la richiesta di Consob, e sebbene almeno sulla carta si tratti di una sorta di contro Opa, concorrente a quella di Bper. Una riservatezza giustificata forse dal fatto che il Crédit Agricole Italia, secondo alcune letture, si sarebbe limitata a manifestare un certo interesse.

E proprio per questo, in quanto manifestazione ancora non vincolante, non sarebbe stata tenuta a fare disclosure. Fatto sta che l’interesse dell’Agricole – che ha opposto sempre un “no comment” alle indiscrezioni – non sarebbe privo, nello specifico, di alcuni elementi certi. D’altra parte non è un mistero che l’istituto transalpino voglia consolidare la propria presenza nel nostro Paese. Lo ha già fatto partecipando nel 2017 al salvataggio delle tre casse di Rimini, Cesena e San Miniato, occasione in cui aveva già incrociato il Fitd e i suoi vertici. E più recentemente andando a conquistare il Credito Valtellinese. Ora dunque punta ad aggiungere un nuovo tassello.