Carige, nella gara contro il tempo è giallo sui nuovi soci

Si vedrà. Ieri, a conferma del clima di incertezza che si respira sulla vicenda, in alcuni ambienti finanziari è circolato il rumor di un possibile ritorno di fiamma da parte di BlackRock. Così come perfino di un possibile coinvolgimento anche di Atlantia. Ipotesi prontamente smentita dalla società, che è concentrata su dossier di altro tipo, ma la cui diffusione segnala quanto il lavoro da fare sia ancora molto. Si guarda anche all’ipotesi della partecipazione di un family office genovese, magari attivo nel fronte della gestione del risparmio, ma ancora i nomi potenziali mancano all’appello.

Dal Mef a Bankitalia, al Fitd, gli sforzi dei soggetti in campo come detto sono tutti finalizzati al successo del piano di sistema. Che peraltro da un punto di vista occupazionale dovrebbe prevedere esuberi in linea con il piano precedente (1320 esuberi al 2023, 70 in più rispetto al piano dei Commissari). È chiaro però che complice la numerosità degli attori coinvolti, molti osservatori guardano con cautela al buon esito del progetto. Non è chiaro ad esempio se e a quali condizioni la famiglia Malacalza darà il via libera in assemblea. Tali e tanti, i pezzi del puzzle che devono andare al loro posto, che si ragiona sui possibili scenari alternativi. A partire dai rischi di liquidazione. Qualcuno guarda allo schema seguito per le tre casse del Centro Italia - Rimini, Cesena, San Miniato -, che dopo il rafforzamento realizzato a spese dello Schema volontario, vennero poi incorporate da una grande banca. In quel caso fu il Crédit Agricole. In questo caso, si guarda ad altri operatori, come Bper ad esempio, che ha aperto all’ipotesi di acquisire la banca ligure a patto che l’operazione sia neutra sul capitale.