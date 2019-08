Carige, per i piccoli azionisti fedeli anche 10 milioni di titoli gratis Gli azionisti retail della banca genovese rappresentano ancora il 35-40% del capitale di Raoul de Forcade

2' di lettura

Azioni a sconto per chi, avendo già piccole quote di Carige, parteciperà al prossimo aumento di capitale, e una gratificazione aggiuntiva di azioni in regalo dieci milioni. È quanto hanno chiesto (e ottenuto) i piccoli azionisti della banca genovese che sono iscritti ad Azione Carige, un’associazione che rappresenta un gruppo, piccolo ma strutturato e agguerrito, di shareholder dell’istituto. A spiegarlo è Silvio De Fecondo, presidente dell’associazione .

«Il 31 luglio scorso – dice – i commissari di Carige (Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener, ndr) ci hanno convocati dopo nostre ripetute richieste di attenzione. Avendo appreso che Ccb dovrebbe entrare in Carige con una quota inferiore al 10%, per poi salire prendendo altre azioni a sconto, avevamo chiesto che anche i piccoli azionisti potessero avere azioni a sconto, per riconoscere loro qualcosa che vada a compensare la fedeltà dimostrata alla banca, partecipando ai tre aumenti di capitale susseguitisi in questi anni».

I piccoli azionisti di Carige in totale rappresentano una quota compresa tra il 35 e il 40% del capitale, anche se Azione Carige, con i suoi 450 soci circa, raggruppa una quota molto inferiore: circa lo 0,7% del capitale.

LEGGI ANCHE / Carige, Malacalza non svaluta: «Valore interamente recuperabile»

De Fecondo spiega che, in quell’incontro, i commissari hanno detto di aver trasferito l’istanza di Azione Carige al Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) e di averla comunicata a Bce. L’impalcatura dell’operazione prevede il riconoscimento ai piccoli, in base alle azioni che hanno, di comprarne a sconto e, al contempo, di avere un’assegnazione di azioni gratuite in funzione della partecipazione al nuovo aumento di capitale. Diciamo che la filosofia sarebbe quella di venire incontro agli azionisti più piccoli, con un meccanismo premiante soprattutto per questi, che magari hanno azioni per 10mila euro di controvalore. Se questo si concretizza in modo equo e non irrilevante nell’entità può essere un giusto riconoscimento per chi è rimasto vicino alla banca per tanti anni».