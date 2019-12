Carige, l’ex commissario Innocenzi: «Ora la banca è pronta per il rilancio» Conclusa la manovra da 900 milioni, parla il commissario ed ex amministratore delegato di Luca Davi

(IMAGOECONOMICA)

«Che banca lascio? Una delle più solide del sistema e con un livello di crediti dubbi ai minimi. Ora sono fiducioso che sia il tempo del rilancio commerciale, e che sia invece finito il tempo dei litigi». Fabio Innocenzi guarda con soddisfazione al lavoro fatto in questi lunghi mesi in Carige, banca in cui è entrato da amministratore delegato - nel settembre 2018 - per diventarne commissario a inizio 2019 assieme a Pietro Modiano e Raffaele Lener. A fine gennaio terminerà il suo compito al vertice della banca ligure, dopo aver passato il testimone al board definito ieri dal Fondo interbancario.

Dottor Innocenzi, partiamo dalla fine: l’aumento di capitale da 700 milioni è concluso. Che banca si lascia alle spalle?

Da oggi Carige è una delle banche più capitalizzate del sistema, con 15% di Total capital ratio e più del 13% di Cet1 ratio. È nel contempo una banca con uno degli Npe ratio (rapporto tra crediti deteriorati e totali, ndr) più bassi, tanto da essere ampiamente sotto al 5% in termini lordi. Un anno fa partivamo da una condizione opposta: serviva un aumento di capitale urgente, e l’Npe ratio era al 25%.

Una situazione simile a quella di Popolare Bari?

Non ho elementi per commentare. Però da quanto emerge per Pop.Bari esiste già una soluzione, ed è realistico che questo aiuti a raggiungere a breve un cambio di scenario, mentre per Carige la soluzione l’abbiamo dovuta inventare. Noi abbiamo di fatto ribaltato la condizione. Ora bisogna guardare alla nuova fase.