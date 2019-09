Carige, Malacalza resta in bilico. Al lavoro sull’ipotesi ribaltone Da Volpi, Mincione, Spinelli e piccoli azionisti un 25% del capitale pro aumento. Il primo socio ora valuta azioni legali nel caso di congelamento dei voti di Luca Davi

Sì all’aumento di capitale, con o senza i Malacalza: sembra essere questa la parola d’ordine in casa Carige. A meno di due settimane dall’assemblea dei soci, prevista per il 20 settembre, a Genova fervono i preparativi. E tutti i soggetti coinvolti, a partire dai commissari, lavorano pancia a terra per far sì che il piano di rafforzamento da 900 milioni prenda definitivamente il volo. Solo così, del resto, si potrebbe mettere in sicurezza la fragile banca ligure, evitandole il rischio di finire in liquidazione.

L’obiettivo principale è dunque quello di portare in assemblea almeno il 20% del capitale, a prescindere dalla partecipazione (o meno) della famiglia Malacalza. Solo superando l’asticella di un quinto del capitale, infatti, l’assemblea sarebbe regolarmente costituita e si potrebbe puntare all’approvazione dell’operazione di rafforzamento (per cui servono i due terzi dei voti favorevoli). Il tentativo di fondo, insomma, è quello di superare l’incognita legata alle mosse del primo socio, la famiglia Malacalza, che da solo vale circa il 27,6% del capitale, e sulla cui presenza in assemblea grava più di un’incognita.

A quanto risulta a Il Sole 24 Ore, si lavora insomma alla costruzione di una maggioranza “alternativa”, che metta insieme una buona parte dell’azionariato rimanente. L’obiettivo, di fatto, è a portata di mano. Il “blocco” verrebbe costituito a partire dal secondo azionista, l’imprenditore Gabriele Volpi, che con la sua Compania Financiera Lonestar detiene il 9,1% della banca e che, segnalano fonti vicine a lui, avrebbe dato una disponibilità ad approvare il progetto, anche se non è chiaro se parteciperà o meno all’aumento. Accanto a lui, ci sarebbe il finanziere Raffaele Mincione, che detiene circa il 6-7%, così come l’imprenditore della logistica Aldo Spinelli (circa l’1%): insieme, i grandi soci garantirebbero già un 17-18% di voti.

Nel bacino dei favorevoli vanno poi annoverate l’associazione dei piccoli azionisti (che fa capo a Silvio De Fecondo) e così pure l’associazione degli ex dipendenti pensionati della banca. Con queste premesse, mettere insieme il 20-25% del capitale sarebbe un obiettivo a portata di mano. Anche perché nel frattempo, i Commissari puntano a risvegliare l’interesse non solo degli istituzionali ma anche della componente retail, che per Carige vale circa il 40-42% del capitale. Non a caso ieri la banca ha deciso di avviare, in qualità di promotore, una sollecitazione di deleghe di voto, affidandosi a Proxitalia.