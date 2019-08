Carige, ok della Bce al piano di salvataggio. L’ultima parola agli azionisti Secondo quanto si apprende, Francoforte ha autorizzato i commissari straordinari a convocare l’assemblea degli azionisti - prevista il 20 settembre- per deliberare sul piano di rafforzamento patrimoniale di Carige che prevede un aumento di capitale da 700 milioni e l’emissione di un Bond subordinato da 200 milioni di euro di Andrea Fontana

1' di lettura

C’è il via libera della Bce al piano di salvataggio di Banca Carige. Secondo quanto si apprende, Francoforte ha autorizzato i commissari straordinari a convocare l’assemblea degli azionisti per deliberare sul piano di rafforzamento patrimoniale che prevede un aumento di capitale da 700 milioni e l’emissione di un Bond subordinato da 200 milioni di euro.

Sarà però necessario il voto favorevole degli azionisti nell’assemblea che molto probabilmente si terrà il 20 settembre (la convocazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni).

Il 9 agosto è stato firmato l'accordo per la soluzione privata nel salvataggio di Carige. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), lo Schema volontario di intervento del Fitd (Svi), la Cassa centrale banca - Credito cooperativo italiano (Ccb), la Società per la gestione delle attività (Sga) e altre istituzioni finanziarie concorreranno al rafforzamento patrimoniale del gruppo. Ci sarà, ricorda una nota, un aumento di capitale da 700 milioni (313,2 milioni allo Svi, 63 milioni a Ccb; 85 milioni agli attuali azionisti della Banca in proporzione alla percentuale di capitale detenuta; 238,8 milioni al Fitd). Verranno emessi warrant e un nuovo prestito subordinato classificabile come strumento di capitale Tier2 per 200 milioni.