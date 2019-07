Carige, piano a rischio stop: «Irricevibile la proposta di Ccb»

Nel frattempo, in vista della nuova ricapitalizzazione (se arriverà), a quanto risulta, i commissari di Carige avrebbero avviato, tramite un soggetto specializzato, un check sugli immobili. Questi avrebbero un valore, a libro, di circa 700 milioni. Valore che sarebbe notevolmente superiore a quello di mercato. Potrebbe, quindi, affacciarsi la possibilità che i vertici dell’istituto genovese, decidano una svalutazione degli immobili in questione, per portarli a un valore più contenuto. Una mossa che avrebbe due vantaggi. Il primo è di evitare contestazioni su sopravvalutazioni da parte di eventuali nuovi azionisti che entrassero in Carige; il secondo è che, con valori ridotti, immobili che erano difficilmente vendibili, perché avrebbero potuto essere alienati a cifre inferiori a quelle di libro, provocando perdite patrimoniali, potrebbero invece essere ceduti più facilmente.

Intanto, rimane da definire anche la vicenda del fondo Apollo, la cui offerta per Carige è stata respinta dal Fidt. Per quanto riguarda l’acquisizione, da parte di Apollo, delle compagnie assicurative di Carige, confluite nel gruppo Amissima, quest’ultimo ha, a quanto risulta, inviato una lettera a Carige (prevista dall’accordo originale di vendita delle compagnie) per il rilascio del pegno sulle loro azioni, visto che Amissima considera sostanzialmente estinto il prestito che Carige aveva fatto ad Apollo al momento della vendita (le assicurazioni erano state vendute nel 2015 per 310 milioni; il fondo ne aveva messo 240 cash e gli altri 70 erano stati forniti dalla banca con un finanziamento in ragione del quale l’istituto aveva posto un pegno a cinque anni sulle azioni delle compagnie cedute). Amissima considera estinto il prestito perché gli indennizzi, a carico di Carige , accumulatisi sulle riserve sinistri delle assicurazioni (indennizzi stabiliti al momento della vendita) sarebbero di un’entità tale da pareggiare il prestito.

Fonti vicine al dossier fanno sapere che l’idea di definire la vicenda di Apollo-Amissima è “sul piatto” dei commissari. «E verrà definita nel quadro dell’intera operazione».