Carige, più private banking «Così rilanceremo i ricavi» Il ceo Francesco Guido: «Vogliamo recuperare le quote perse con la crisi» - Entro febbraio la definizione dei nuovi target finanziari di Luca Davi

Banca Carige vara la riorganizzazione territoriale e operativa. E per dare fiato ai ricavi spinge sulla crescita nel segmento private e sul wealth management. È una manovra coerente con il piano approvato lo scorso anno ma nello stesso ambiziosa, quella decisa mercoledì dal board di Carige e annunciata ieri ai sindacati. Una manovra che punta a rivitalizzare la banca sotto il profilo della raccolta e dei prestiti, così da riconquistare quote di mercato perse in questi anni, complici gli aumenti di...