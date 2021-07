Carige, scatta l’allarme capitale: fusione o 400 milioni di aumento

4' di lettura

Mentre Banca Mps, un passo alla volta, cerca una via d’uscita per mettersi definitivamente in sicurezza, in casa Carige inizia ad accendersi la spia della riserva. La banca ligure, qualora non dovesse trovare un partner nei prossimi trimestri, dovrà infatti procedere a un aumento di capitale da 400 milioni da realizzare nell’ultimo trimestre del 2022. A dirlo è lo stesso istituto genovese. Che ieri, su richiesta dalla Consob in vista del ritorno in Borsa delle azioni il 27 luglio, ha diffuso una ...