Carige, tempo scaduto: cordata patriottica o bail in La data di scadenza finale per salvare Carige, salvo nuove proroghe improbabili e difficili da giustificare per Bce, è quella di giovedì 25 luglio. Entro quel giorno la Vigilanza europea attende dall'Italia un piano di ricapitalizzazione fino a 900 milioni della banca ligure di Alessandro Graziani

Ultime ore decisive per il tentativo di salvataggio in bonis di Banca Carige. Se la grande coalizione dei “patrioti” italiani non dovesse trovare la quadratura del cerchio, o se la Vigilanza Bce non dovesse giudicare efficace il piano di salvataggio, l'unico piano B - probabilmente già predisposto per dovere di ufficio dalle Autorità di Vigilanza italiane ed europee - è la risoluzione della banca con l'intervento del Single Resolution Board europeo secondo la nuova normativa del bail in, finora mai applicata in Italia.



La data di scadenza finale per salvare Carige, salvo nuove proroghe improbabili e difficili da giustificare per Bce, è quella di giovedì 25 luglio. Entro quel giorno la Vigilanza europea attende dall'Italia un piano di ricapitalizzazione fino a 900 milioni della banca ligure. Banca che, va ricordato, è commissariata da inizio gennaio e che si finanzia grazie a un bond garantito dallo Stato non avendo accesso diretto al mercato dei capitali.



L’intervento di sistema

Il tentativo in corso in queste ore - l'ultimo di una lunga serie che ha visto impegnati senza esito prima il fondo Usa BlackRock e poi il fondo di private equity Apollo - prevede l'intervento sistemico delle banche italiane attraverso lo Schema Volontario del Fondo Interbancario di Garanzia (che convertirebbe in equity il bond sottoscritto a dicembre 2018) e una ulteriore iniezione di capitali del Fondo volontario. A questi fondi si aggiungerebbero quelli che dovrebbero essere garantiti, tramite la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, delle società pubbliche Credito Sportivo e MedioCredito Centrale. E ancora: il 10% circa del capitale sarebbe sottoscritto da Cassa Centrale Banca, holding delle Bcc del Nordest. Ma non basta. La cordata patriottica dovrebbe comprendere anche i vecchi azionisti di Carige: Malacalza, Volpi, Mincione, Spinelli, Coop Liguria etc.

Ipotizzando che nelle prossime ore tutti i tasselli del mosaico finanziario che ruota attorno a Carige vadano a posto, bisognerà poi che a settembre l'assemblea dei soci approvi la ricapitalizzazione. Perché ciò accada è necessario che la Malacalza Investimenti (27,5% del capitale) garantisca l'approvazione della delibera, a differenza di quanto avvenne nel dicembre del 2018 quando invece in extremis fece saltare la ricapitalizzazione.



Può darsi che stavolta il tentativo di salvataggio di Carige vada in porto anche se, dato il complesso gioco di tasselli da incastrare in poche ore, esiste la possibilità che qualcosa nell'eterogenea cordata vada storto. Tanti soggetti coinvolti, tanti cda di società pubbliche e private che devono deliberare esborsi di capitale. Ma soprattutto: i Malacalza, anche senza un impegno a sottoscrivere l'aumento, in che modo formale garantiranno a Bce l'approvazione della ricapitalizzazione nell’assemblea di settembre? Alla Vigilanza europea ci si prepara all'esame finale del dossier. Ma tra Francoforte, Bruxelles e Roma – dove il dossier Carige è strettamente monitorato da Bankitalia e Ministero dell'Economia - è ragionevole che sia approntato anche un paracadute immediato, nel caso il salvataggio privato non dovesse andare in porto.