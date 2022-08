Carige, il Tribunale di Genova prende tempo sul ricorso Malacalza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Tribunale di Genova si è riservato di decidere sul ricorso presentato da Malacalza Investimenti, azionista di Carige, che ha impugnato le delibere dell’assemblea dei soci della banca di metà giugno relative alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione “targato Bper” e alla rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici. L’udienza si è tenuta questa mattina. Le parti depositeranno entro giovedì le rispettive conclusioni e una decisione del Tribunale sulla richiesta della famiglia di imprenditori è attesa a partire dai giorni successivi. Nello specifico Malacalza Investimenti, assistita dal professore Giorgio De Nova, ha censurato l’indicazione di Diego Schelfi come amministratore di minoranza (espressione di Cassa Centrale Banca) ravvisando rapporti di collegamento tra Ccb e Fitd e la stessa Bper, ma ha anche censurato la nomina di quattro amministratori indipendenti (Bruno, Demartini, Fiordi, Giusti) che, secondo il ricorrente, non sarebbero configurabili come tali.



Inoltre Malacalza Investimenti ha impugnato la delibera sulla rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albanie Piero Luigi Montani (attuale amministratore delegato di Bper) in quanto la delibera sarebbe viziata e non idonea a sostituire la precedente delibera di rinuncia votata dall’assemblea a maggio 2020 e sospesa dal Tribunale di Genova nel gennaio 2021 dopo medesima impugnazione da parte di Malacalza Investimenti. L’efficacia di entrambe le delibere dell’assemblea di Carige era stata già sospesa dal Tribunale di Genova lo scorso 25 giugno. A seguito di ciò il cda di Carige non ha al momento provveduto all’approvazione dei risultati del secondo trimestre.

Intanto brillante Bper in Piazza Affari grazie alla la riserva del Tribunale di Genova sul ricorso della famiglia Malacalza sulle delibere assembleari di Carige.