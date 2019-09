Carige, via ai giochi per il vertice. Entro ottobre i criteri per la selezione

I giochi si faranno nelle prossime settimane. In tempo per arrivare a dicembre quando, una volta realizzato l’aumento, saranno presentate le liste in vista dell’assemblea che - realisticamente - si terrà con il nuovo anno. E a cui spetterà nominare il nuovo board: possibile un cda a sette membri, di cui uno alla lista di minoranza.

Prima ancora della scelta dei nomi, tuttavia, c’è da capire il metodo per la selezione dei nomi. Il cantiere verrà aperto a brevissimo, così da definire almeno le linee guida operative entro la metà di ottobre. Di fatto si tratta di ragionare sui possibili percorsi di selezione, se cioè portare direttamente al bord del Fitd i nomi dei potenziali candidati, oppure se procedere con una selezione tramite head hunter.

In parallelo, servirà smarcare alcuni punti tecnici con le Authority, cioè Bce, Consob e Autorità per la concorrenza. Con Francoforte servirà l’autorizzazione a detenere la partecipazione qualificata (poichè superiore al 10%), e per cui è già in corso la raccolta della documentazione di fit and proper dei rappresentanti del Fitd. Altro passaggio tecnico, interno al fondo,è costituito dalla valutazione dell’opportunità di far transitare le quote dello Schema volontario al Fitd stesso (o se procedere con due entità distinte).