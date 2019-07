Carige, via libera alla conversione del bond da 313 milioni

La manovra complessiva per Carige si aggira sui 900 milioni: lo schema al

quale si sta lavorando è l'emissione di bond subordinati Tier 2 per 200 milioni di euro (Medio Credito Centrale e Credito Sportivo in prima fila) e un aumento di capitale da 700 milioni, per 320 milioni coperto dalla conversione del bond subordinato del Fitd. Il Fondo peraltro offrirà una garanzia, in tutto o in parte, sull'inoptato dell'aumento, di cui dovrebbe impegnarsi anche a sottoscriverne una parte.