Carige, il viaggio non è ancora finito: ora parte il risanamento a tappe forzate

Con la ricapitalizzazione è destinata poi a cambiare strutturalmente la geografia societaria della banca ligure. Complice l’iperdiluizione, la partecipazione dei Malacalza, degli altri grandi e piccoli soci attuali si ridimensionerà in maniera netta. Anche per questo nel corso dell’assemblea sono stati tanti gli interventi dei piccoli azionisti che denunciavano la pesante perdita connessa all’aumento di capitale: la ricapitalizzazione è pari a 700 milioni, ovvero 12-13 volte il valore pre-money dell’istituto, pari a 55 milioni di euro.

Se, come appare probabile, non aderissero all’aumento, i Malacalza registrerebbero una riduzione della loro quota dall’attuale 27,5% al 2 per cento. Stesso discorso per gli altri grandi e piccoli soci. Oggi tutto il mercato (escluso Malacalza) vale circa il 72,4% di Carige: senza adesione all’aumento, questa quota si attesterebbe al 6,4 per cento. La quota di controllo della banca andrebbe al Fondo interbancario e allo Schema Volontario, che si troverebbero in mano l’80,7% della banca. Ad assumere un ruolo di peso sarà Cassa Centrale Banca, che con un investimento di 63 milioni deterrà l’8,1% di Carige, ma con la prospettiva poi di comprare nel giro di due anni la quota del Fitd-Sv, e assumere così il controllo dell’istituto.

Se invece gli attuali soci decidessero di aderire all’aumento per la quota di competenza, la riduzione sarebbe lievemente più contenuta. Con un esborso di 23 milioni, i Malacalza si ridurrebbero al 5,7%, mentre il resto del mercato scenderebbe al 16,4%, con il Fitd al 69,8 per cento.

A cambiare sarà infine anche la governance della banca. All’orizzonte si profila un board a 7 membri. C’è tempo per definire gli equilibri tra Fitd e Cassa Centrale. Nel corso delle interlocuzioni nei mesi scorsi, e in particolare a inizio luglio, a Malacalza sarebbe stato proposto di diventare presidente onorario ma l’offerta sarebbe stata declinata. Possibile invece che un posto del board sia destinato alle minoranze. Tutto ciò sarà oggetto dell’assemblea per il rinnovo del Cda che con tutta probabilità sarà convocata per l’inizio dell’anno prossimo.