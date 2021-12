Carillo riporta in Campania la produzione di fascia alta

L’operazione è partita dal riposizionamento dei due brand principali della Angelo Carillo, Reevér e Riviera, che oggi rappresentano il 40% del fatturato aziendale, e che stanno registrando un incremento del 25% rispetto al 2020. Per ogni marchio è stato identificato il proprio segmento di mercato e il relativo canale distributivo e si è deciso per un controllo totale sulle diverse fasi della produzione, per garantire il pieno rispetto degli standard qualitativi.

La produzione italiana è, ora, localizzata prevalentemente in Campania e Lombardia e rappresenta circa il 30% del totale, con una crescita di circa il 60% rispetto al 2016. Questa ha dato lavoro a un indotto di oltre 400 addetti.

«Far rivivere le maestranze italiane e poter avere con loro un rapporto diretto rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del made in Italy e una garanzia di qualità del prodotto – continua Carillo– Per portare avanti questo processo abbiamo bisogno di alimentare la crescita del nostro indotto con risorse qualificate. A questo scopo, siamo disposti ad investire sulla formazione dei giovani artigiani. La produzione all’estero ci aveva portato, inconsapevolmente, a diventare solo centri di sperimentazione dei prodotti per le imprese estere e a disperdere il nostro know-how. Vogliamo invertire questa tendenza: per riuscire in questo intento, dobbiamo agire non solo singolarmente, ma come sistema Paese, con piani di sviluppo a medio e lungo termine».

La Angelo Carillo & C. S.p.A. nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Angelo Carillo e, dal 1952, opera nel settore tessile e arredo casa (letto, cucina e tende). L’impresa è titolare di tre brand principali: Linea Oro, Reevèr e Riviera. Negli ultimi anni ha anche sviluppato un canale di e-commerce “Carillo Home” che nel periodo più difficile del lockdown ha permesso in parte di compensare le vendite venute meno sui canali tradizionali. In controtendenza dopo l’avvio dell’e-commerce ha anche varato l’apertura di corner e negozi. Nel 2020 l’azienda di Nola ha realizzato un fatturato di quasi 28,5 milioni e nel 2121 prevede di raggiungere quota 30,5. Ha un organico di circa 80 dipendenti diretti.