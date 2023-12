Carinzia, una culla di innovazione e tecnologia in continua espansione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando diciamo Carinzia pensiamo istintivamente alla natura, ai laghi verde smeraldo e alle montagne da vivere in tutte le stagioni dell’anno. Una meta turistica affermata, perfetta per chi cerca una fuga rilassante e uno stile di vita slow. Ma questa è solo una delle tante “facce” della Carinzia. Infatti, da diversi anni la politica territoriale del Bundesland più meridionale dell’Austria si adopera per rompere con l’immagine tradizionale della regione turistica e agricola, per affermarla come un luogo innovativo ad alta tecnologia. Un’attività che ha fatto guadagnare alla Carinzia un nuovo posto nella mente e nella vita delle persone - in particolare degli investitori - strettamente legato alla carriera e allo sviluppo.



Qui, nel centro d’Europa, al confine con Italia e Slovenia, economia e scienza trovano le migliori condizioni per la ricerca e l’applicazione ai massimi livelli, soprattutto grazie alla presenza di parchi tecnologici d’avanguardia come il Lakeside Science & Technology Park a Klagenfurt e l’High Tech Campus Villach. Oltre 70 mila mq di superfici dedicate alla ricerca e allo sviluppo che già ospitano più di cento aziende con oltre 2.000 persone impiegate. Un terreno fertile sia per realtà come Dynatrace, che sviluppa i suoi software basati sull’intelligenza artificiale, sia per giovani ricercatori come Samira Hayat, che sta proseguendo i suoi studi sui droni beneficiando della sala test indoor più grande d’Europa.

Il modello vincente è quello della Smart Specialization, la cooperazione tra parchi tecnologici, istituzioni educative e aziende. David Pitschmann, Responsabile per la cooperazione internazionale del Lakeside Science & Technology Park afferma: “La connessione tra i 3 diversi know-how crea un triangolo della conoscenza che funge da ecosistema ideale per le innovazioni. Non è un caso che il nostro parco tecnologico sorga accanto all’Università di Klagenfurt così come, a Villach, l’High Tech Campus è adiacente alla locale università di scienze applicate. Un sistema in continua espansione, dove le aziende possono facilmente inserirsi e che invitiamo tutti a scoprire”. Si rivela quindi nodale il tema delle distanze: in Carinzia tutto ciò di cui hanno bisogno professionisti e aziende per crescere è “a portata di mano”. In quest’ottica il networking è altamente facilitato, anche grazie a eventi dedicati e alla presenza di agenzie per lo sviluppo che offrono consulenze personalizzate per la ricerca di partner e finanziatori.



Nuove opportunità

Negli ultimi anni la Carinzia ha registrato un forte sviluppo nel settore della tecnologia, dell’innovazione e della ricerca, investendovi circa il 2,98% del PIL. La regione austriaca ospita eccellenti cluster tecnologici in un vivace panorama di ricerca, soprattutto nella micro elettronica e nella information & communication technology. A Klagenfurt, oltre all’università, troviamo il Joanneum Research Robotics, specializzato in robotica, il centro di innovazione Fraunhofer KI4LIFE focalizzato su digitalizzazione e AI, una filiale dell’Istituto austriaco per la tecnologia (AIT) specializzata in sicurezza informatica, ma anche il laboratorio 5G Playground Carinthia, per la ricerca e lo sviluppo di applicazioni, prodotti, processi e applicazioni 5G. A Villach, il campus internazionale VISTA ospita il Silicon Alps Cluster, il laboratorio di ricerca di Silicon Austria Labs, e l’Università di scienze applicate Fachhochschule Kärnten. Proprio a Villach, a giugno 2022, è stata inaugurata una camera bianca di 1.000 mq, la più grande di tutta l’Austria: un investimento di 17 milioni di euro che permette alle aziende di fare ricerca di alto livello nel campo della micro e nano elettronica mettendo a punto prodotti su piccola scala.A inizio 2023 sono stati comunicati nuovi ingenti investimenti per l’espansione del Lakeside Park di Klagenfurt, che crescerà di 16.000 mq, e dell’High Tech Campus Villach, che aggiungerà 40.000 mq di nuovi spazi, così da realizzare un cluster della microelettronica ideale per aziende innovative e tecnologiche, start-up, scale-up e istituti di ricerca.

Industry & Smart Specialization in Carinzia

Un ecosistema virtuoso che ha permesso alla Carinzia di ritagliarsi un posto tra gli “strong innovator” d’Europa e di rappresentare un centro tecnologico tra i più attrattivi. Merito anche dei bonus ricerca e dei contributi per investimenti nel settore R&S messi a disposizione. Solo nel 2022, il KWF (Fondo di Sviluppo Economico Carinziano) ha investito 36 milioni di euro in finanziamenti in aziende, cooperazioni e progetti di ricerca, generando un volume di investimenti di oltre 300 milioni di euro.

Nel 2021, secondo Statistik Austria, la Carinzia ha segnato lo sviluppo economico più robusto tra tutti i Länder austriaci, registrando un 7,3% di crescita, superando nettamente le Regioni industrializzate dell’Alta Austria e della Stiria.

Tutti fattori che, unitamente al sistema fiscale favorevole, alla stabilità del quadro giuridico ed economico e alla posizione strategica, rendono la Carinzia una business location apprezzata da imprenditori e investitori provenienti da tutta Europa.



