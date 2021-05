Carioca triplica le vendite sul canale digitale

Nel 2020 l’azienda ha iniziato a utilizzare la plastica riciclata, sia per i prodotti che per gli imballaggi e il packaging. Il percorso green è certificato dagli investimenti per ridurre i consumi energetici, sia con l’installazione di pannelli solari, che forniscono all’azienda il 15% dell’energia totale della struttura, sia con l'implementazione dei sistemi di efficienza energetica, volti a una riduzione dei consumi dell’attività industriale, a partire dall’illuminazione. Sul fronte della sostenibilità sociale, permangono gli investimenti sulla scuola, con percorsi formativi gratuiti per i docenti delle scuole materne, webinar e workshop in collaborazione con la Fondazione Reggio Children. E ancora, progetti organizzati con le associazioni di welfare territoriale, con la fornitura di prodotti e laboratori per lo sviluppo della creatività attraverso il segno e il colore.