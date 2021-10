Caritas e Intesa Sanpaolo sostengono La Milanesa per il progetto «Fabbricatrici di sogni»

5' di lettura

Il destino delle buone idee, in qualsiasi campo, è di venire copiate. A maggior ragione se riscuotono molto successo, come quella avuta da Cinzia Macchi, fondatrice del marchio di borse e accessori La Milanesa , che in poche stagioni si è fatto conoscere per l’utilizzo dell’uncinetto e delle “mattonelle” lavorate a mano che a molti ricordano l’infanzia e ai più giovani sono, semplicemente, sembrate, appunto, una grande idea.

Ladri di idee, parassiti favoriti dal web

Quello che non dovrebbe mai succedere alle idee è che vengano copiate senza citare chi le ha avute. È successo, nei secoli, a tecnici, scienziati e naturalmente agli stilisti. Nella moda – e nella manifattura in generale – copiare un’idea per un abito o un accessorio che ha avuto successo è anche alla base del mercato, sempre più grande e incontrollato, dei falsi. Un mercato che ha trovato una sorta di serra miracolosa su internet, dove si sono moltiplicati in modo esponenziale i siti che vendono prodotti falsi o contraffatti o magari simili, persino nel prezzo, a quelli originali al punto da ingannare i consumatori più ingenui, ai quali diamo il beneficio del dubbio. La Milanesa è uno dei marchi più copiati delle ultime due stagioni, ma Cinzia Macchi ha già fatto un passo oltre, molto difficile da copiare, perché non è commerciale ma di sostenibilità sociale, un progetto chiamato Le fabbricatrici di sogni. In pochi mesi il progetto è diventato realtà: insieme a Caritas Ambrosiana Onlus, Fondazione San Carlo Onlus e Intesa Sanpaolo, La Milanesa ha dato vita a un laboratorio partito il 27 settembre e che durerà sei mesi, all’interno del quale delle donne in difficoltà, abusate, maltrattate, impareranno il crochet, un piccolo amorevole aiuto per dar loro nuova dignità e, attraverso un nuovo inserimento nel mondo lavorativo, libertà.



Come reagire alla contraffazione

Una strada per reagire a chi copia idee e prodotti è perseguirli per via legali. L’altra è avere nuove idee, come capita a inventori, scienziati, ricercatori, creativi di ogni ambito. È questa capacità che fa stare chi ha idee sempre un passo avanti a chi li copia. Un produttore o venditore di borse (o di qualsiasi altro prodotto) contraffatte deve aspettare che qualcuno abbia una buona idea e solo allora può organizzarsi per copiarla. Parassiti – perché di questo si tratta – nel mondo della moda ce ne sono davvero tantissimi e specie per una stilista-imprenditrice alle prime armi, il colpo può essere difficile da assorbire. Per essere ancora più chiari: Miuccia Prada o Giorgio Armani, Maria Grazia Chiuri (direttore creativo di Dior) o Ralph Lauren sono decenni che sopportano chi si ispira a loro, chi li cita, chi li copia (spesso male). Da una parte – come ebbe a dire tempo fa Patrizio Bertelli – essere copiati è un segno di successo. Dall’altra è molto fastidioso, oltre che dannoso dal punto di vista economico e dell’immagine. Ma il discorso sarebbe lunghissimo: come ha dichiarato Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm) all’inaugurazione della “Glass house” di Milano, in occasione della settimana della moda donna (21-27 settembre). Minenna ha sottolineato l’importanza di «far crescere la conoscenza e la cultura “del vero” e di proteggere l’originalità e il valore della manifattura italiana, eccellenza in tutto il mondo».

Il laboratorio

Il nome completo dell’iniziativa è «Fabbricatrici di sogni – Un progetto di inclusione femminile» ed è nata dall’incontro fra Intesa Sanpaolo, Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus e Fondazione S. Carlo Onlus e 61.67, la società proprietaria del brand La Milanesa. «Perché i progetti più belli sono quelli che si fanno insieme, con persone con le quali esiste un’affinità elettiva, oltre che una visione pratica, concreta», spiega Cinzia Macchi. Con l’avvio della prima fase di sperimentazione a Milano, il progetto offre corsi di alta formazione sartoriale per offrire una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro e di riconquista della propria autonomia. «Pensiamo che si possa innescare un circolo virtuoso in grado di creare valore sociale, empowerment femminile e assicurare la sostenibilità degli interventi, attraverso il recupero di mestieri tradizionali con tecniche di alta sartoria e l’utilizzo di tessuti naturali, valorizzando al contempo la moda made in Italy, principi che mi hanno guidata fin dalla nascita del brand», aggiunge Cinzia Macchi.

La distribuzione

Le borse e gli accessori realizzati dalle destinatarie del progetto, individuate dalla Fondazione Caritas Ambrosiana, saranno commercializzati con il brand solidale “Fabbricatrici di sogni” e venduti presso tutti i negozi La Milanesa in Italia, all’estero e online. I ricavi delle vendite verranno reinvestiti nell’ambito del medesimo progetto con ulteriori iniziative rivolte a donne in situazione di difficoltà.