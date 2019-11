Cariverona, calano le risorse Erogazioni per progetti mirati Il tesoretto per i prossimi tre anni è pari a 60 milioni, in calo di circa il 30% Mazzucco: patrimonio redditizio nonostante la volatilità - Marino: più attenzione e innovazione di Paolo Paronetto

Il Children’s Museum ha aperto i battenti lo scorso 11 settembre a Verona con l’appoggio strategico della Fondazione Cariverona

Interventi più strutturati, organici ed efficienti, per massimizzare l’impatto di ogni euro erogato e bilanciare almeno in parte, così, la riduzione delle risorse a disposizione, figlia di un contesto di mercato in cui i tassi a zero, quando non negativi, sono diventati la norma.

È l’impostazione, messa nero su bianco nel nuovo Documento di programmazione pluriennale, con cui la Fondazione Cariverona affronta il triennio 2020-2022, il secondo sotto la guida del presidente Alessandro Mazzucco e del direttore generale Giacomo Marino.

Per entrambi, arrivati al vertice dell’ente scaligero nel 2016 dopo il regno più che ventennale di Paolo Biasi, la conferma per un secondo mandato al termine di quello in scadenza nel 2020 non appare al momento in discussione. Il “tesoretto” destinato alle nuove erogazioni per i prossimi tre anni è pari a 60 milioni, vale a dire 20 milioni l’anno, in calo di circa il 30% rispetto ai 90 milioni distribuiti tra il 2017 e il 2019. Una cifra «conservativa» e «sostenibile», che garantisce la tutela del patrimonio e che, in caso di sorprese positive, potrà comunque essere rivista al rialzo. «Nonostante l’inevitabile conseguenza delle ripetute fasi di volatilità dei mercati e in particolare di quello italiano, il nostro patrimonio ha mantenuto una redditività solida e stabile - ha spiegato Mazzucco -. Abbiamo inoltre alcune leve che ci permettono di aspettarci un miglioramento nel prossimo futuro», considerando anche l’attesa rivalutazione degli asset immobiliari, «e quindi un incremento del nostro avanzo e delle erogazioni, mantenendo uno sguardo attento anche all’incremento del patrimonio». In ogni caso, prosegue, «la contingenza attuale ci spinge a ragionare sempre di più sulla massimizzazione dell’impatto dei nostri interventi».

«Banalmente - ha notato da parte sua Marino - il patrimonio è molto esposto ai tassi e quando i tassi sono negativi è inevitabile una riduzione. La risposta alla contrazione delle risorse è una Fondazione più attenta e innovativa, ma soprattutto una capacità nuova di erogare anche valori non finanziari, a partire dalle competenze e quindi dalla formazione».

Si tratta allora di un contesto che, pur essendo ovvio motivo di attenzione, la Fondazione appare oggi, forse più che in passato, preparata ad affrontare in coerenza con l’evoluzione, consapevolmente avviata ormai da anni, che la vuole sempre meno ente assistenziale e sempre più partner di istituzioni, aziende e territori. E che spinge Mazzucco a ribadire in ogni occasione la necessità di parlare «non tanto di erogazioni quanto di investimenti», vale a dire di interventi da cui Cariverona si aspetta un ritorno in termini di sviluppo economico, sociale e culturale a favore dei 3 milioni di cittadini residenti nelle cinque province di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Il coinvolgimento dei diversi stakeholder ha quindi preceduto la presentazione del Documento programmatico, nato a valle di un confronto che ha visto il Consiglio generale della fondazione impegnato sin dallo scorso febbraio, attraverso l’attività di tre Commissioni tematiche per l’analisi comparata delle azioni attuate e degli esiti ottenuti nel triennio precedente, analizzando i trend in atto, i risultati raggiunti e le aree di miglioramento, grazie anche a una serie di audizioni con contributi terzi. Un percorso, hanno spiegato i vertici di Cariverona, che ha comportato anche la raccolta di un’imponente mole di informazioni «grazie al lavoro di ascolto legato al Bando Valore Territori, un’indagine estensiva che ha raggiunto oltre 2.500 soggetti e prodotto oltre 520 contributi, seguita da 12 tavoli di confronto, e alla mappatura/rilevazione dei fabbisogni prevalenti condotta sulle organizzazioni culturali, che ha visto aderire oltre 250 enti».