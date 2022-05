Carli: il web è perfetto per parlare ai clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fa e-commerce da 26 anni ormai: dal lontano 1996. Ma è partita avvantaggiata, perché la Fratelli Carli, storica azienda imperiese che produce oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e prodotti di gastronomia e cosmetici sempre legati all’olio, ha puntato, fin dalla sua creazione nel 1911, sulla vendita diretta al consumatore, con consegna a domicilio in Italia e all’estero. Un tempo per ordinare la merce si usava la posta, poi il telefono e l’e-mail, e adesso, in modo sempre più deciso, il web.

A raccontarlo è il direttore generale, Carlo Carli, quarta generazione in una ditta che oggi conta 400 dipendenti, 130 automezzi, guidati da “padroncini” per le consegne in Italia (all’estero ci pensano i corrieri), 1,5 milioni l’anno di ordini gestiti e 160 milioni di fatturato.

Loading...

«Visto come si è evoluto il modello di business - afferma Carli - abbiamo trasformato il nostro sistema da consegna a domicilio a servizio B2c. Vogliamo continuare a raggiungere direttamente il cliente finale, senza avere in mezzo un retailer o una piattaforma digitale».

Per l’azienda (che pure, dal 2000, ha aperto alcuni negozi ma monomarca a conduzione diretta) il web, sottolinea Carli, «ha avuto, nel tempo, due distinti elementi caratteristici: in un primo momento è stato solo un nuovo canale di vendita, che si aggiungeva a quelli esistenti, ossia le telefonate e le lettere (o moduli d’ordine precompilati, ndr). Ma era il 1996 quando abbiamo creato il nostro sito Internet e all’inizio in rete si ordinava solo con e-mail. Poi tutto si è evoluto e oggi l’e-commerce è sempre più uno strumento di relazione, che ci consente di aprire nuovi canali coi clienti, di avere una nuova piattaforma di consegna di contenuti e di fare storytelling dell’azienda e dei suoi prodotti a un livello più elevato. Il canale digitale è il punto di contatto eletto per raccontare quel che facciamo, anche sotto il profilo della sostenibilità (la Fratelli Carli è, tra l’altro, una società Benefit, ndr). Ad esempio, online un cliente può leggere l’intera la storia di una singola bottiglia d’olio del lotto che ha acquistato».

Il vero acceleratore, prosegue Carli, «non è l’e-commerce in sé e per sé ma la possibilità di comunicare con le persone. E l’omnicanalità si mantiene anche nei nostri negozi, dove il cliente può, ad esempio, farsi arrivare la merce ordinata online od ordinarla lì e farla portare a casa o farla spedire nei Paesi dove siamo presenti (Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio e Stai Uniti, ndr) o, ancora, usufruire delle offerte viste sul web».