Carlo Bonomi rileva il vermentino della Capichera

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Carlo Bonomi entra nel capitale di Capichera, storica azienda vinicola sarda fondata alla fine degli anni 70. L'imprenditore milanese - padre di Andrea Bonomi di Investindustrial - ha rilevato la società dalla famiglia Ragnedda. Situata in Gallura, ad Arzachena, Capichera può contare su una superficie vitata di 42 ettari, destinati per 35 ettari a Vermentino e per 7 ettari a uve rosse.



Carlo Bonomi guida anche la Lomellina di Gavi – Marchese Raggio, dove si producono uve di Gavi, Barolo, Nebbiolo e Timorasso. Il suo legame con il mondo del vino è cominciato però negli anni 80, quando acquisì il controllo di Zedda Piras e di Sella & Mosca, poi cedute all'inizio degli anni 2000.«Capichera è una realtà vitivinicola eccezionale per la sua storia, i suoi vini e le caratteristiche del territorio in cui nasce, di cui ha saputo esaltare valori, tradizione e cultura enologica - ha sottolineato Carlo Bonomi - da appassionato wine lover ho colto immediatamente l'opportunità di entrare a far parte di una famiglia, di un'azienda e di un brand che hanno fatto e stanno facendo la storia della viticoltura».

Loading...

«Dopo tanti corteggiamenti e interessamenti ricevuti da molti aspiranti acquirenti italiani ed esteri, ci siamo convinti a trasferire la proprietà di una parte importante della nostra vita e storia imprenditoriale - ha aggiunto Alberto Ragnedda - siamo certi che Carlo Bonomi avrà la stessa passione e rispetto che abbiamo noi per la terra gallurese, e che saprà convogliare e indirizzare importanti investimenti per lo sviluppo e la crescita futura di Capichera».