Carlo Capasa rieletto alla presidenza della Camera nazionale della moda Terzo mandato con voto unanime e conferma della strategia che punta su sostenibilità, sostegno ai giovani, digitalizzazione e promozione della filiera italiana nel mondo di Giulia Crivelli

L’assemblea ordinaria dei soci della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi) ha eletto il nuovo Consiglio direttivo per il biennio 2020-2022. Carlo Capasa è stato rieletto all’unanimità presidente e consigliere delegato e all'unanimità sono stati eletti anche: Patrizio Bertelli (Prada ), Marco Bizzarri (Gucci), Serge Brunschwig (Fendi), lo stesso Capasa, Alfonso Dolce (Dolce&Gabbana), Jacopo Etro (Etro), Giovanna Gentile Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Alberto Ferretti (Aeffe), Luigi Maramotti (Max Mara Fashion Group), Angela Missoni (Missoni), Renzo Rosso (Otb), Remo Ruffini (Moncler), Carla Sozzani, Jacopo Venturini (Valentino) e Gildo Zegna (Ermenegildo Zegna). Al Consiglio, si aggiungono i presidenti onorari Mario Boselli e Beppe Modenese (nella foto in alto, un momento di un evento Ermenegildo Zegna a Milano; qui sotto Carlo Capasa).

Cinque anni di attività

Carlo Capasa ha presentato la sua relazione, raccontando il lavoro svolto negli ultimi 5 anni (2015-2020) e ha parlato della complessa situazione attuale, facendo riferimento al documento con proposte di interventi di sostegno per il settore moda, che Camera della moda ha inviato alla Presidenza del consiglio e ai ministri competenti. Attualmente i decreti legislativi varati durante l’emergenza hanno recepito alcune delle misure proposte da Camera della moda, Capasa auspica che nei prossimi decreti legislativi vengano accolte ulteriori misure tra quelle proposte e che vengano implementate delle norme in particolare su quattro temi: mercato del lavoro; ricerca e sviluppo; investimenti sul digitale ed e-commerce; salvaguardia della catena del retail nazionale ed internazionale e delle piccole imprese.

Le iniziative e il contributo dei soci

Capasa ha ringraziato tutti i soci per la grande generosità dimostrata in questo momento difficile nell’iniziativa solidale “Italia we are with you”, che ha permesso di donare 3 milioni alla Protezione civile e ha presentato i progetti per l’imminente Milano Digital Fashion Week, in programma dal 14 al 17 luglio.

L’unicità della Camera della moda

«La nostra associazione non è mai stata così unita, ad oggi tutti i brand più importanti sono nostri associati. In Italia, siamo l’unica associazione dedicata esclusivamente alla moda – ha detto Capasa –. Il nostro compito nei prossimi anni sarà quello di valorizzare ed affermare sempre di più l’industria della moda in Italia e nel mondo. Contiamo sulla collaborazione e il supporto dei nostri soci e del nostro prestigioso board per portare avanti e rappresentare i valori della moda e per implementare i pillar (pilastri) di Camera della moda nella nostra strategia.»

La narrazione (meglio nota come story telling)

La strategia degli ultimi cinque anni si è basata su narrazione (quella che in inglese si chiama story telling, ma la traduzione italiana è altrettanto efficace), sostenibilità, giovani e nuovi brand, digitalizzazione, inclusion and diversity, people e rapporti istituzionali, oltre che naturalmente all’organizzazione delle settimane della moda. Per la narrazione della moda ha lavorato a una serie di progetti volti alla valorizzazione della storia dei valori e della tradizione della moda italiana, realizzando in particolare: tre importanti mostre, Crafting the Future. Storie di artigianalità e innovazione, curata da Franca Sozzani e inaugurata nel settembre 2016 al Mudec di Milano; Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001, curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi, con oltre 26.000 visitatori in poco più di due mesi; Memos. A proposito della moda in questo millennio, a cura di Maria Luisa Frisa al Museo Poldi Pezzoli, appena prorogata fino al 28 settembre 2020.