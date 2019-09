Carlo Cracco in coppia con la Youtuber Camihawke torna in tv con “La mia cucina”

2' di lettura

Carlo Cracco, abbandonato il format di Masterchef, approda il 16 settembre su Rai2 con un nuovo programma. «Solo un breve ritorno, ho altre cose da fare come gestire vari ristoranti» ha precisato presentando a Milano ”Nella mia cucina - una ricetta con Cracco” che va in onda dal 16 settembre, una ventina di minuti alle 19.40 dal lunedì al venerdì con una replica il pomeriggio del giorno successivo e un riassunto delle puntate il sabato alle 14.

Cracco in ogni puntata (ne sono previste 20), sarà affiancato nella conduzione dalla giovane Camilla Camihawke, speaker radiofonica e Youtuber, ospiterà a casa sua un cuoco amatoriale e insieme cucineranno una ricetta. Saranno spalla a spalla, ciascuno avrà davanti una cucina con attrezzature e ingredienti per preparare la pietanza, identici, e l'ospite dovrà seguire le indicazioni date a voce dallo chef. Ne nasceranno situazioni comiche e divertenti, che poi è anche lo spirito del programma, come ha voluto sottolineare più volte lo stesso Cracco. il programma è coprodotto da Scavolini, di cui Cracco è testimonial, e da Zerostories.

Il duello di Alessandro Borghese su Sky

Anche Alessandro Borghese torna su Sky con una nuova produzione originale “Kitchen Duel”ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal. Ancui qui sono 20 le puntate previste per il format in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455,disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), spin-off di “Alessandro Borghese Kitchen Sound”. In ogni puntata , lo chef ospiterà una sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che si cimenteranno nella preparazione del loro cavallo di battaglia per decidere chi sia il cuoco migliore. Si alterneranno come giudici personaggi della tv, cantanti e giornalisti come Lodovica Foromello, Pupo, Diletta Leotta, Arisa, Giuseppe Cruciani e gli chef stellati Giancarlo Morelli e Claudio Sadler. Tra i partner del programma la Beko Elettrodomestici, di cui Borghese è testimonial.