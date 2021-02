Carlo d’Inghilterra e il capitale naturale: alleanza per salvare le risorse della Terra L’obiettivo è di mobilitare 10 miliardi di dollari in due anni. L’endorsement di Sua Altezza Reale e i prodotti di risparmio di Hsbc, Lombard Odier e Mirova di Daniela Russo

Nasce la Natural Capital Investment Alliance con tre gli obiettivi chiave da raggiungere: mobilitare 10 miliardi di dollari da investire sul capitale naturale in tutte le asset class entro il 2022, essere hub di riferimento per le società e le istituzioni finanziarie che cercano di aumentare i propri investimenti in questo ambito, condividere conoscenze e competenze per contribuire a integrare il tema degli investimenti nel capitale naturale. L’Alleanza, promossa da Carlo d’Inghilterra nell’ambito della Sustainable Markets Initiative, vede protagonisti Hsbc Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier e Mirova, affiliata di Natixis Investment Managers.

Che cos’è iI capitale naturale

Il capitale naturale l’intero patrimonio mondiale delle risorse naturali, che comprendo geologia, suolo, aria, acqua, unitamente a tutti gli organismi viventi.

Rappresenta un asset centrale nelle strategie di investimento dei protagonisti dell’Alliance, preservarlo consente di ridurre le emissioni, ripristinare la biodiversità e stimolare la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

I prodotti di risparmio legati a questo settore

Lo scorso novembre, Lombard Odier ha presentato la strategia Natural Capital, che investe in aziende pubbliche che fanno leva sul potere rigenerativo della natura. Si tratta di un fondo azionario globale, ispirato da Sua Altezza Reale il Principe di Galles e sviluppato in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance.

Il portafoglio è composto da circa 40-50 aziende innovative quotate in borsa, di piccole e medie dimensioni, in Nord America, Europa e Asia. La strategia si basa sull’identificazione di aziende profittevoli e ben posizionate per sfruttare quattro occasioni di crescita: bioeconomia circolare, efficienza delle risorse, consumo orientato al risultato e strategia zero sprechi. L’obiettivo è sostenere il passaggio a un modello economico Clic (Circular, Lean, Inclusive e Clean - Circolare, Snello, Inclusivo, Pulito).