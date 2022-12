Carlo III, col primo messaggio di Natale omaggia «le persone gentili che fanno donazioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo messaggio natalizio da monarca per Re Carlo III che ha reso omaggio alla regina Elisabetta e ha scelto di puntare su alcuni dei temi a lui cari, dalla preoccupazione per le persone svantaggiate al sostegno a un approccio multireligioso alla fede. Il re ha parlato della “grande ansia e preoccupazione” per coloro che lottano per “pagare le bollette e mantenere le loro famiglie nutrite e al caldo” nel discorso che, riporta la Bbc, è stato registrato nella St George’s Chapel, a Windsor, dove è sepolta sua madre.

Omaggio alle persone gentili

«Voglio in particolare rendere omaggio a tutte quelle persone meravigliosamente gentili che donano così generosamente cibo o fanno donazioni, o danno il bene più prezioso di tutti, il loro tempo, per sostenere coloro che li circondano e che si trovano in una situazione di grande bisogno», ha detto Carlo, mentre scorrevano video di enti di beneficenza che danno cibo ai senzatetto, volontari che aiutano in un banco alimentare, medici e infermieri al lavoro.

Famiglia reale riunita

Nel corso del video sono apparsi la regina consorte Camilla e i principi di Galles Kate e William, impegnati in opere di beneficenza, la principessa Anna e i conti di Wessex Edoardo e Sophie. Assenti invece Harry e Meghan e il duca di di York, Andrea. In mattinata il re aveva partecipato assieme agli altri reali, al tradizionale servizio del giorno di Natale alla St Mary Magdalene Church a Sandrigham, nel Norfolk.