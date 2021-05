“Carlo Magno”, il super rimorchiatore che ha sbloccato Suez

3' di lettura

Ha avuto almeno tre giorni di attenzione mondiale per essere arrivato nel canale di Suez il 29 marzo scorso per collaborare allo sblocco della Ever Given insabbiata e per aver dato un decisivo contributo alla soluzione. Mentre 400 circa grandi navi e pertoliere si affollavano nei pressi del canale con grandi preoccupazioni per i traffici mondiali improvvisamente paralizzati.

Il rimorchiatore italiano “Carlo Magno”, intervenuto in Egitto per dare forza ad altri 12 rimorchiatori già presenti, fino a marzo scorso sconosciuto ai più, dal quel momento in poi ha finalmente ricevuto l’attenzione che meritava. Fa parte della flotta della società armatoriale Augustea, fondata in Sicilia da Salvatore Cafiero, capitano della flotta Lauro, per partecipare allo sviluppo dei porti petrolchimici di Augusta e Siracusa, nella costa orientale della Sicilia. Augustea ancora oggi è di proprietà della famiglia di armatori napoletani Cafiero-Zagari.

Uno dei pochi nel mondo adatto a rimorchi di lungo raggio su rotte transoceaniche, il Carlo Magno, grazie a una potenza di tiro di 156 tonnellate, con l’ausilio di un omologo olandese e con il favore dell’alta marea, è riuscito a fine marzo a disincagliare la porta container.

Due manovre in quattro ore, e nel primo pomeriggio con l’ultimo strappo, l’equipaggio composto da comandante e 12 ufficiali italiani, ha potuto festeggiare il successo delle operazioni. Dopo Suez, il Carlo Magno, fatta una breve sosta nel porto di Augusta, è partito per la Turchia.

Nel suo curriculum del resto non macano altre “gloriose” anche se meno note imprese. Varato nel 2006, rimorchia grandi navi, piattaforme o parti di navi in costruzione. Ed è un mezzo innovativo anche perchè alimentato con Vlsfo, combustibile green e a basso costo. «Si tratta di uno dei pochi nel mondo con queste caratteristiche», dice Massimo Coppola ad di Augustea Ship Managent.