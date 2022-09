Carlo proclamato Re per la prima volta in diretta tv: «Grandi responsabilità ora passano a me»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo è proclamato Re in una storica cerimonia a St James’s Palace questa mattina, 10 settembre. La cerimonia gestita dall’Accession Council - istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione - che proclama re Carlo è stata trasmessa in tv per la prima volta. Dopo la dichiarazione tutti i presenti hanno sottoscritto la proclamazione. È la prima parte della cerimonia.

La seconda parte arriva quando parla re Carlo: «È mio dovere annunciarvi la morte della mia amata madre. So quanto profondamente la nostra nazione e voi stessi, e penso di poter dire il mondo intero, mi siete vicini per una perdità così irreparabile che abbiamo subìto. Ma mi è di grande conforto ricevere le condoglianze espresse da così tanti a mia sorella, ai miei fratelli e a me, un’ondata di affetto e sostegno che ci ha travolti», è stato l’esordio del discorso di Carlo III.. «Mia madre ha dato un esempio di amore e servizio per tutta la vita. Il regno di mia madre non ha pari per durata, dedizione e devozione... Sono profondamente consapevole della profonda eredità e dei grandi doveri e responsabilità che ora passano a me». «Sono molto incoraggiato dal sostegno costante della mia adorata moglie». «Agirò guidato dal Parlamento». Promette di nuovo a sua volta di servire con lealtà - e seguendo “i consigli del Parlamento”, da monarca costituzionale - il Paese, i territori della corona e i reami del Commonwealth. Inoltre promette trasparenza sui conti di corte. Il giorno dei funerali della regina sarà festa nazionale, annuncia.

Quindi re Carlo sottoscrive entrambe le copie che confermano che il giuramento è stato effettuato. Poi tocca ai testimoni sottoscrivere le copie del giuramento. Controfirmano Camilla e William.

Urrà della gente presente, fanfare di trombe e salve di cannone sparate a Londra come in tutto il Regno Unito hanno accolto la lettura pubblica dell’atto di proclamazione di Carlo III come nuovo re e successore di Elisabetta II, fatta dopo la cerimonia di fronte all’Accession Council, da un banditore in costume dal balcone centrale di St James Palace. Il banditore ha letto la formula di rito con voce squillante, mentre reparti d’onore in alta uniforme si schieravano nel cortile del palazzo, adiacente a Buckingham Palace. Alla fine ha lanciato l’urrà per il nuovo re, riecheggiato dalla folla

Come da tradizione, una seconda proclamazione pubblica di re Carlo III si è svolta nella City di Londra, alla Royal Exchange, dopo quella di St James Palace, concludendosi con la formula ’God save the king’. Altre proclamazioni pubbliche sono attese domani a mezzogiorno in Scozia, Irlanda del Nord e Galles.