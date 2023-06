Carlos Ghosn fa causa a Nissan e chiede un risarcimento da 1 miliardo di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlos Ghosn, l’ex numero 1 di Nissan Motor ed ex ceo di Renault, a capo dell’Alleanza tra i due gruppi, ha citato in giudizio la casa automobilistica giapponese e persone collegate per averlo estromesso dalla presidenza nel 2018 e avere provocato il suo arresto per presunta cattiva condotta finanziaria. Ghosn, dalla latitanza, chiede più di 1 miliardo per “danni gravi” alla sua condizione finanziaria e alla sua reputazione.



L’ex super manager automobilistico, che ha forgiato l’Alleanza fra Nissan, Renault e Mitsubishi, portandola ad essere il terzo gruppo globale, ha presentato la sua richiesta al pubblico ministero presso la Corte di Cassazione in Libano, dove vive dalla sua rocambolesca fuga dal Giappone alla fine del 2019 (era agli arresti domiciliari) per sfuggire al processo. La causa, secondo Bloomberg, è stata presentata il 18 maggio.

L’arresto di Ghosn, 69 anni, ha provocato un durissimo contraccolpo da cui Nissan fatica ancor oggi a riprendersi, dopo avere finalmente raggiunto un nuovo accordo con Renault sulle modalità di collaborazione. Ghosn deve però ancora affrontare le accuse penali in Giappone per quello che i pubblici ministeri descrivono come una frode per sottostimare i suoi compensi, nonché una causa civile intentata da Nissan in un tribunale di Yokohama per ottenere un risarcimento pecuniario.

«Le gravi accuse contro di me rimarranno nella mente delle persone per anni»,afferma Ghosn nella causa, aggiungendo che ne soffrirà per il resto della sua vita, anche se tutto si basa soltanto, a suo dire, su indizi. Ghosn non è più azionista della società giapponese.