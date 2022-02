Carlos Tavares al Rally storico Monte Carlo su Lancia Stratos

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un ritorno al passato o un’anticipazione del futuro? Carlos Tavares, Ceo del gruppo Stellantis, a bordo di una Lancia Stratos, auto che ha fatto la storia della casa torinese ha partecipato al rally storico Monte Carlo svoltosi dal 27 gennaio al 2 febbraio.



Un (probabile) ritorno agli anni d’oro



Il marchio Lancia negli anni ha subito un forte calo di appeal e oggi presenta una gamma che comprende solo Ypsilon ma le cose, con alla guida Tavares, stanno per cambiare. Infatti, sono stati annunciati tre nuovi modelli: la nuova generazione di Ypsilon, un crossover del segmento B/C e una berlina media a due volumi.



La presenza quindi di Tavares al rally storico di Monte Carlo a bordo di una Lancia e un segnale importante e che, oltre alla passione, mette in luce la volontà di rinnovamento del marchio da parte del numero uno del gruppo. Inoltre, è anche un degno omaggio agli oltre 115 anni di storia del marchio che ha vinto di più nelle competizioni rally (collezionando ben 15 titoli mondiali, tra piloti e costruttori) oltre a conquistare nella sua storia tre Campionati del Mondo Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Un palmares straordinario che conferma la tradizione sportiva del brand che risale al fondatore Vincenzo Lancia, appassionato pilota che vinse diverse competizioni nel biennio 1908-1909.



La Lancia Stratos



La Stratos HF è una vera pietra miliare nella storia del marchio e fu fortemente voluta per sostituire la Lancia Fulvia HF nelle competizioni mondiali. Realizzata in sole 500 unità dal carrozziere torinese Nuccio Bertone, la Stratos è una coupè filante, equipaggiata con motore centrale a sei cilindri a V della Dino 246 Ferrari, in grado di sviluppare fino a 320 cv nella versione a 24 valvole. Debutta ufficialmente in gara nel 1974, ed è la prima auto al mondo a essere progettata appositamente per i rally, con una sola missione: essere imbattibile su qualunque terreno: pista, strada o sterrato.



A partire dalla stagione sportiva 1975, la Stratos sfoggia i colori bianco e verde di Alitalia. La grafica che celebra lo sponsor cambia e diventa iconica due anni dopo, quando il logo tricolore della compagnia aerea italiana viene sdoppiato ed armonizzato alla forma a cuneo della vettura. Ancora oggi, la livrea Alitalia della Stratos viene considerata tra le più belle di tutta la storia del Motorsport.