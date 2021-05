Carlos Tavares, tutti i brand di Stellantis avranno una possibilità di crescita

2' di lettura

In Stellantis l'ammministratore delegato Carlos Tavares sta definendo un piano decennale per sostenere la crescita di ognuno dei suoi 14 marchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tavares durante un evento organizzato da Automotive News, ribadendo l'intenzione di rilanciare brand come Alfa Romeo e Lancia, ma anche DS. “Stiamo lavorando per offrire una prospettiva di 10 anni a ogni responsabile di marchio, in termini di pianificazione oltre che di finanziamento” aggiungendo poi dell'altro “Amiamo tutti i nostri brand associati e non si uccide ciò che si ama. E se li ami, dai loro sempre una possibilità.

Una sfida per tutti i brand del gruppo

Quanti sono i marchi che avranno un finanziamento di 10 anni per organizzare la loro crescita? “Questo lo vedremo – ha poi spiegato Tavares - dipenderà da loro. Se ce la faranno, li applaudiremo, Se perderanno, vedremo cosa fare”. Bisognerà, comunque, attendere qualche mese per avere maggiori dettagli al riguardo dal momento che il top manager di Stellantis ha intenzione di presentare il nuovo piano industriale di gruppo alla fine dell'anno. “Abbiamo bisogno di nuove strategie. Ma visto che in questo momento stiamo partendo da una crisi, ci prenderemo tutto il tempo necessario per preparare un grande piano strategico per il lungo periodo”

Loading...

I nuovi programmi del gruppo marca per marca

Secondo Tavares, Stellantis “rappresenta la combinazione perfetta tra la forza di storiche Case d'auto e la mentalità aperta e flessibile di una squadra che punta al futuro e su cambiamenti drastici e decisioni coraggiose”. In ogni caso, prima della presentazione del nuovo piano programmatico che come detto è previsto per la fine dell'anno lo stesso Tavares ha spiegato che “ci saranno degli annunci su diverse iniziative che stiamo negoziando e realizzando con alcuni partner che entreranno a far parte della nostra squadra per i prossimi 10 anni”.