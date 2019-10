Carlyle chiude a 6,4 miliardi la raccolta del nuovo fondo europeo

Marco De Benedetti e Gregor Boehm, co-head del Carlyle Europe Partners advisory team, hanno dichiarato: «Il successo di questa ultima raccolta fondi riflette la forza del franchising Carlyle Europe Partners e siamo fiduciosi nella comprovata capacità del nostro team di lavorare insieme alle aziende europee per raggiungere i loro obiettivi strategici. Il nostro fondo beneficia della rete globale di Carlyle, delle competenze intersettoriali e di team locali integrati che lavorano per la crescita di tutte le società nel nostro portafoglio e per la creazione di valore per i nostri investitori e stakeholder».

Kewsong Lee, Co-CEO di The Carlyle Group, ha dichiarato: «L'Europa continua ad essere un importante mercato strategico per Carlyle. In un contesto di grande complessità e cambiamenti, il nostro approccio country-specific e sector-driven ci permette di individuare interessanti opportunità di collaborazione con i team di gestione nello sviluppo delle società. Vogliamo ringraziare i nostri investitori per il notevole impegno e la fiducia che ripongono in Carlyle da oltre 20 anni con l'obiettivo di sostenere la crescita delle nostre attività di investimento in tutta la regione».



Carlyle Europe Partners V ha già effettuato 5 investimenti in società situate in Spagna, Italia e Paesi Bassi: Forgital, una società manifatturiera attiva nella forgiatura e lavorazione di componenti di grandi dimensioni utilizzati nei settori aerospaziale; Cepsa, la maggiore compagnia energetica multinazionale integrata della Spagna; Nouryon, leader di mercato nella produzione di componenti e soluzioni chimiche; Design Holding, un gruppo globale di interior design di fascia alta; e Jeanologia, un fornitore di tecnologie all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente. Tra gli altri investimenti di Carlyle in Italia ci sono pure Golden Goose, Twin Set, Comdata, Irca.