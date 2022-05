Carmelo Giuffré (1948 – Messina)

Industria, Sistemi di irrigazione

È fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in PVC, oggi attiva a livello mondiale nei sistemi di irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale. Irritec conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in 100 paesi. L’export è pari al 70% e ha 880 addetti.

10/26 12/26 Menu