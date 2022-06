“Carmen” apre la Stagione d'Opera all'Arena

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 99° Festival d'opera all'Arena di Verona prende il via presentando fino al 4 settembre opere che sono i “cavalli di battaglia” areniani, come Carmen, Aida, Turandot, Nabucco, Traviata; come di consueto ritornano anche il gala di danza com Roberto Bolle & Friends e la serata con Placido Domingo. Ad Amburgo invece una settimana dedicata alla musica da camera con un'interprete straordinaria come la pianista Martha Argerich e musicisti da lei scelti.

Verona

Il 17 al via la Stagione d'Opera all'Arena, con Carmen, allestimento di Franco Zeffirelli; che firma anche Aida, il 18. Le altre opere sono Nabucco, Traviata, Turandot, fino al 4 settembre.Carmen e Aida sono i due titoli più rappresentati nella storia del Festival. Nel corso delle recite di Carmen si alterneranno Clémentine Margaine, J’Nai Bridges, Elina Garanča (11 e 14 agosto) e Yulia Matochkina, assieme ai Don Josè di Brian Jagde, Roberto Alagna e Vittorio Grigolo.

Milano

Il 16 al Teatro degli Arcimboldi la cantautrice brasiliana Marisa Monte, con 4 Latin Grammy Awards e Premio Tenco Internazionale; altra data a CAGLIARI (18). Monte presenta il suo ultimo album “Portas”, uscito un anno fa, che unisce sonorità del pop brasiliano contemporaneo e influenze jazz e soul.

Amburgo

Dal 20 al 29 alla Laeiszhalle (peccato per Lugano, prima sede del festival) la quarta edizione dell'Argerich Festival, occasione unica per ascoltare più volte in tempi ravvicinati la pianista Martha Argerich, assieme a interpreto da lei scelti. Ricordiamo Argerich e il violoncellista Masha Maisky (il 20, con la Sonata di Chopin, una rarità, per i due), Argerich e il baritono Volle (dove lei è pianista d'eccezione nel ciclo di Lieder Dichterliebe, di Schumann, il 28), Argerich e il violinista Renaud Capuçon (26), un pianista come Daniil Trifonov assieme al suo maestro Babayan (21).