Carmi e l’utopia siderurgica di Cornigliano L’artista genovese, ex chimico, aveva provato, con una serie di geniali codici di colore e pittogrammi a modificare, a beneficio degli operai, il grigiore che attribuiamo alla fabbrica. Il monumento a Guido Rossa di Giuseppe Lupo

Uno scatto di Kurt Blum all’interno dello stabilimento della Italsider di Cornegliano (in una foto dei primi anni 60) (Courtesy dell’Archivio Eugenio Carmi )

Il palazzo con la facciata quadrata in marmo, che fino a pochi decenni fa, a Genova, ospitava la sede dirigenziale dell’Italsider di Cornigliano, è diventato un elegante hotel, ma esprime ancora l’asciutta sobrietà del razionalismo anni Trenta, in cui fu costruito. Se non ci fossero i fregi alle inferriate e le decorazioni sull’architrave d’ingresso (martelli, tenaglie, un operaio che percuote metalli, un suo collega che provvede alla colata), nessun altro segno oggi ricorderebbe il suo legame con la stagione che Umberto Eco ha definito «utopia siderurgica».

Acciaio e sperimentazioni

L’espressione nasceva dalle sperimentazioni di Eugenio Carmi, un artista che Gian Lupo Osti, all’epoca dirigente dell’azienda di Stato, chiamò come responsabile della comunicazione. Carmi era genovese, aveva studiato chimica al Politecnico di Zurigo e nel secondo dopoguerra, quando disegnava i suoi quadri, non aveva dimenticato le maniere di un astrattismo rielaborato sulle forme del precedente decennio, sviluppandolo a modo suo, nelle variazioni cromatiche con cui mediare fra invenzione artistica e uso dei metalli. Eco era rimasto colpito dalla strana combinazione di simboli con cui, per esempio, dovendo informare gli operai sui pericoli di infortuni, Carmi ingigantiva la parte del corpo potenzialmente interessata - la testa, i piedi, le mani, gli occhi - e la rappresentava su cartelloni con tratti fanciulleschi. Originali erano anche le cartelle per raccogliere documenti, suddivise non da scritte, ma dall’accoppiata tra colori e geometrie: quadrati, cerchi, rettangoli. Una fabbrica che produceva acciaio e che nell’immaginario comune era prigioniera del grigio o del nero, al massimo del rosso incandescente, grazie a Carmi si trasformava in una ludica galleria di segni. Le tinte scure dei laminatoi, la sporcizia del carbone e del coke, le fiammate infernali degli altoforni trovavano il loro paragone nelle esplosioni variopinte con cui l’Italsider veniva raccontata attraverso le pagine della rivista «Cornigliano». In un’Italia che stava abbandonando le foto in bianco e nero, realizzare una tavola a sfondo rosso e con schizzi gialli, viola, neri e intitolarla «Colata», come quella che dipinse Carmi per la copertina del numero di dicembre 1957, poteva sembrare una provocazione, ma significava anche percorrere l’azzardo della fantasia, mettersi alla ricerca di uno stile, che a Cornigliano si studiò e si raggiunse puntando sulla spregiudicata libertà delle tinte. Tutto avveniva sul filo della matita.

Uno stile industriale

In quegli anni, oltre agli intellettuali di fabbrica, esistevano anche i pittori di fabbrica. Per le copertine della rivista Carmi chiamò a raccolta, Calder, Capogrossi, Vasarely, Gentilini, Scanavino, Mathieu, Vespignani, Manzi, Burri, Pomodoro, Fabbri, Kounellis. Nino Franchina lavorò addirittura nell’Officina Riparazione di Cornigliano, recuperò materiali di scarto - tubi, lamiere, pezzi di ferro - che nel 1959 gli servirono per realizzare una scultura intitolata «Commessa 60124», donata alla città di Genova e poi andata perduta. Lo stesso Carmi chiedeva il supporto degli operai per le sculture che poi furono esposte al Festival dei Due Mondi di Spoleto, nel 1962. L’idea che un capannone siderurgico potesse diventare lo studio di un pittore è un paradosso a cui in tanti, negli anni Cinquanta e Sessanta, prestarono l’intelligenza. Oggi di quei colori rimane un reperto malinconico al centro di una piccola rotatoria: la vite di pressione Gabbia cilindri tap 1.