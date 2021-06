Carne bianca, 10 milioni l’anno sulla sostenibilità e meno antibiotici in allevamento

Rimane l’allarme costi sulle materie prime

«Permane però una forte incertezza sul fronte della redditività, visto il rialzo vertiginoso dei prezzi delle materie prime, cresciute da gennaio a maggio del 42% – ha detto Forlini – che deve essere riconosciuto dalla Grande distribuzione per non indebolire la produzione italiana, al pari dei maggiori costi di produzione, inevitabili per conseguire gli obiettivi sulla sostenibilità richiesti dalla strategia From Farm to Fork. Se da una parte, questa strategia genererà prodotti Ue più sostenibili e a maggior valore aggiunto, dall'altra aumenterà il gap in termini di costi di produzione e competitività dei prezzi tra le produzioni europee e quelle dei Paesi terzi».

«C’è un altissimo rischio di un aumento di importazioni extra Ue nel nostro Paese – ha aggiunto Forlini – in favore di consumi più a buon mercato ma meno sostenibili. Fondamentale sarà tutelare le produzioni Ue dall'importazione indiscriminata di materia prima estera, che metterebbe a rischio non solo l'autosufficienza dell'avicoltura italiana ma l'intera zootecnia italiana ed europea. In questo senso avvertiamo la ratifica dell'accordo Ue- Mercosur, che aumenterà la quota di import di carni bianche dal Sudamerica, ancora come una forte minaccia».