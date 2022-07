Carne, calano i consumi (non gli euro spesi) e i sostitutivi veg salgono al 4% del mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cala del 5,6% la quantità di carne bovina acquistata dagli italiani nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo un report di Ismea, si conferma una tendenza che già si era registrata nel 2021 (-2,1%) «che si distingueva, tuttavia, dalla situazione attuale per i volumi delle vendite in positivo 5,4% rispetto alla situazione pre-covid. La spesa in euro è rimasta invece sostanzialmente invariata, sintomo dell’aumento medio dei prezzi, e al contempo degli effetti che l’inflazione può avere sulle scelte di consumo delle famiglie.

Ad aumentare nel carrello sono invece le alternative a base vegetale della carne (il sempre più ampio mondo della cosiddetta fake meat e gli altri sostitutivi proteici) che mettono a segno +14,8% dopo il +21% del 2021, un comparto arrivato a rappresentare il 4% della torta delle “carni” totali. Ismea nota come aumenti facilitati dalle piccole dimensioni del mercato che, tuttavia, «sono in grado di fornire indicazioni chiare sulle tendenze espansive di questa nicchia».

La fotografia generale scattata dall’Ismea alle carni bovine ben riflette le conseguenze dell’aumento dei costi di alimentazione: viene infatti macellato un maggior numero di capi ma con un peso medio inferiore. I prezzi al macello sono in risalita fino a +33% e sopra le medie stagionali rispetto ai precedenti anni, una corsa trainata anche dalle dinamiche rialziste degli altri paesi europei.

A peggiorare è il clima di fiducia degli allevatori, preoccupati soprattutto dalla corsa dei prezzi delle materie prime che, associati alla perdita di potere di acquisto dei consumatori, potrebbe rilevarsi catastrofico per un settore da tempo in equilibrio precario.