Carne finta e proteine alternative, il business è già nei supermercati

L’ultima generazione di prodotti cerca invece di imitare anche aspetto, consistenza e – soprattutto – gusto dei cibi che intendono sostituire (Beyond Meat e Impossible Foods sono solo i due casi più noti). Sono offerti oramai a prezzi abbastanza simili a quelli dei “concorrenti”. In questo caso il target (almeno per ora) è costituito soprattutto dai cosiddetti flexitariani, cioè chi, pur restando consumatore di carne, uova e latticini, considera più salutare e più sostenibile aumentare la quota di apporto vegetale nella propria dieta. Sul fronte dei detrattori c’è chi invece sottolinea come si tratti spesso di alimenti molto processati industrialmente e arricchiti di aromi e altri additivi.

Vendite da mezzo miliardo, in crescita

Durante la pandemia le vendite di questi prodotti nella grande distribuzione sono aumentate del 17% arrivando a 458 milioni di euro (nel periodo tra settembre 2020 e settembre 2021, fonte Iri). Un giro d’affari pari a circa lo 0,6% di tutto l’alimentare venduto in Gdo e di cui circa un decimo è dovuto all’ultima generazione di prodotti plant based.

Il carrello “alternativo” degli italiani comprende soprattutto bevande (scelte dal 35% delle famiglie secondo Gfk) e prodotti di gastronomia (32%), come hamburger e finger food. E poi tra freschi, surgelati e confezionato ci sono alternative ai latticini e al pollo, salumi, dessert, e sughi: tutte categorie in crescita annua, con fatturati in aumento anche del 30 per cento. Le vendite di bevande vegetali valgono circa 220 milioni di euro, poco più del’11% di quelle complessive di latte in Gdo. Più indietro burger e crocchette: la componente “veg” fattura circa 115 milioni e solo nel fresco pesa il 6% sui secondi piatti pronti nel loro complesso. L’Italia ha guadagnato così la quarta posizione in Europa per giro d’affari complessivo nel plant based. Una performance guidata sia dall’aumento degli acquisti sia dalla crescita degli shopper, rileva Gfk, secondo cui la metà delle famiglie italiane compra prodotti a base vegetale, con una frequenza di circa dieci volte l’anno.

La carne in provetta arriverà sugli scaffali?

L’ultima frontiera, infine, sono i “cell based product” che attraverso tecniche di ingegneria molecolare partono da cellule naturali per ottenere “carne coltivata in laboratorio”, ma anche ad esempio pesce o uova. La tecnica non è nuova (i primi esperimenti sono di quasi dieci anni fa), ma restano da sciogliere i nodi del costo di produzione, ancora troppo elevato, e delle autorizzazioni al commercio (Singapore è l’unico luogo al mondo dove è già possibile mangiare questi prodotti). Tuttavia non sembra molto lontano il momento in cui la produzione potrà diventare industriale.

Ne è certo, tra gli altri, un ecologista convinto come Leonardo Di Caprio, che pare abbia investito in due delle società più attive in questo campo come l’olandese Mosa Meat e l’israeliana Aleph Farms (tra le altre realtà più note ci sono Memphis Meat e Eat Just, niente a che vedere con Just Eat).