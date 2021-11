Carne suina, quotazioni in calo e costi alle stelle.Non bastano i prodotti Dop

Salumi e Dop non bastano

La maggior parte della carne suina è destinata alla produzione di salumi (un settore che in Italia vale circa 8 miliardi) i cui produttori importano circa il 40% del fabbisogno. «Nei primi 8 mesi del 2021 – riporta Ismea – in Italia sono stati macellati complessivamente 7,5 milioni di capi (di cui circa i tre quarti all’interno del circuito Dop), facendo registrare un incremento produttivo dell’1,6% rispetto allo scorso anno (+1,3% per i Dop)». Le quotazioni dei tagli più pregiati, e in particolare delle cosce per la produzione dei prosciutti, sono aumentate a doppia cifra nei primi dieci mesi dell’anno. Ossigeno al settore potrebbe quindi arrivare dalle produzioni a denominazione d’origine o comunque dai salumi con carne 100% italiana, sempre più richiesti dai consumatori.

«Le Dop sono una risorsa, ma il problema è che la discesa dei prezzi pagati per le altre parti degli animali non compensano le quotazioni dei tagli pregiati», dice Parmigiani. Che lamenta anche come alcune modifiche che stanno interessando i disciplinari dei prodotti Dop impongano regole sempre più stringenti in termini di genetica, alimentazione e peso dei maiali, e anche di burocrazia, rischiando di mettere in difficoltà gli allevatori. «C’è bisogno di rafforzare i legami di filiera, di collaborare di più – aggiunge Parmigiani –. Una maggiore progettualità potrebbe aiutare tutto il comparto».

Inquinamento e benessere animale

In prospettiva inoltre il settore dovrà fare i conti – è l’analisi Ismea – con «un atteggiamento sempre più diffidente da parte della società nei confronti dei consumi di carne e sulle modalità di gestione degli allevamenti».

«Abbiamo fatto moltissimo per ridurre l’inquinamento e aumentare il benessere animale, ma purtroppo in tv fanno notizia solo alcune mele marce che non rispettano le regole – commenta Parmigiani –. Molto si può ancora fare ma va anche ricordato che il settore agricolo incide per il 7% a livello di gas serra e che in 20 anni abbiamo diminuito le emissioni di CO2 del 30 per cento».