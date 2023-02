Carnevale: dolci, lieviti, olio e caramelle corre il business

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Carnevale ogni frittella vale. E indipendentemente dal fatto che frappe e lattughe, pignolate e struffoli, graffe e chiacchiere si acquistino già pronte o si preparino in casa, comunque rappresentano il terzo mercato per importanza nel mondo delle ricorrenze, dopo Natale e Pasqua.

In Gdo il segmento dei dolci di Carnevale vale oltre 30 milioni di euro e, secondo NielsenIQ, nel 2022 ha messo a segno una crescita annua rilevante sia a valore (+28%) che in quantità (+20 per cento).

Per Cna Agroalimentare (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) il giro d’affari ammonta complessivamente a 600 milioni di euro, con un mercato che in due anni è cresciuto del 20% e «con l’impegno di contenimento di pasticceri e fornai i prezzi sono aumentati in un anno mediamente intorno al 5% – nota Cna – nonostante il forte rincaro delle materie prime e dell’energia».

Ai dolci pronti vanno, poi, aggiunti quelli home made, che sviluppano un mercato di tutto rispetto tanto che per alcuni brand il Carnevale rappresenta una fetta rilevante del giro d’affari business. Come Paneangeli, leader degli ingredienti per preparazioni dolci e salate e delle decorazioni, che realizza il 25% del suo fatturato annuale in Italia proprio durante questo periodo di festa, quando si rinnova la tradizione dei dolci tipici fatti in casa.

Per lo stesso motivo registrano un picco anche le vendite di oli per frittura, come attestano anche le numerose iniziative promozionali a tema organizzate in questi giorni dalle catene della Gdo. Ma in questo periodo brillano anche i consumi di caramelle, che il 29% degli italiani associa al Carnevale, come ha rivelato una ricerca Bva Doxa–Unione Italiana Food. E mentre Ferrero punta sull’esperienza ludica lanciando la Pentolaccia Kinder, anche personalizzabile a piacere, alcune aziende specializzate in prodotti dolciari da ricorrenza vedono nel Carnevale l’occasione per rimanere sullo scaffale e dare continuità ai loro brand.