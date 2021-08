Caro-affitti, Berlino al referendum sull’esproprio degli immobili residenziali

Il referendum sull’esproprio dopo il fallimento del tetto sugli affitti

C’è però un’altra chiave di lettura di questo big bang berlinese, meno allarmistica. Il referendum che porta il nome dell’espropriazione dei beni del colosso tedesco Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen und Co. Enteignen!) non ha numeri altissimi e non riflette fedelmente l’umore della città. Per procedere alla consultazione, servivano 171.000 firme (7% dei 2,5 milioni con diritto al voto e cittadinanza tedesca), ne sono state conteggiate 183.711 a favore e valide, contro le 359.063 firme raccolte delle quali il 32,7% non valido. Anche a livello politico, portare avanti una confisca di beni immobiliari è una mossa rischiosa: l’Spd di Berlino non si è sbilanciato più di tanto.

Berlino intanto ha già sperimentato il varo di una legge anti-mercato, poi bloccata dalla Corte costituzionale: il Mietendeckel. Il 23 febbraio è entrata un vigore una nuova legge, nel Land di Berlino, che ha introdotto un tetto al rialzo dei prezzi degli affitti. La norma ha congelato gli affitti in via retroattiva ai livelli del giugno 2019. E ha abbassato in via retroattiva i contratti in essere quando gli affitti superavano del 20% il nuovo tetto. La Corte costituzionale ha stabilito lo scorso 15 aprile che la legge è incostituzionale, in quanto il mercato abitativo è regolato dagli Stati (Länder) mentre le leggi sugli affitti sono federali. Una legge di Berlino sull’esproprio delle proprietà residenziali delle società immobiliari con più di 3.000 appartamenti potrebbe risultare anticostituzionale.

Tutti i partiti alle prese con il caro-affitti in campagna elettorale

I problemi del mercato immobiliare sono una patata bollente per tutti i partiti impegnati nelle elezioni generali che si terranno il 26 settembre a livello federale.

La gamma delle soluzioni contro il caro-affitti e contro l’impennata dei prezzi delle case in vendita è molto variegata. Tutti puntano sul social housing che in Germania è diventato oramai un diritto acquisito.

L’Unione Cdu/Csu ha un approccio più vicino al mercato, con incentivi per la costruzione di nuovi appartamenti da parte dei privati, agevolazioni fiscali per la prima casa, riconversione di siti industriali; l’Spd punta sul freno al caro-affitti e ad allentare le regole per la riconversione di immobili in uso abitativo nei centri urbani; i Verdi hanno le politiche immobiliari più aggressive, con limiti all’aumento dei prezzi, incentivi e sovvenzioni per il cambiamento climatico, tagli pesanti dei costi fissi di acquisto.