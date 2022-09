Caro affitti, il commercio chiede al governo una moratoria sui canoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una moratoria contro gli aumenti dei canoni delle locazioni commerciali. A chiederla è Confimprese, l’associazione del commercio moderno, preoccupata per l’aumento dell’inflazione. «Serve un intervento a livello governativo che preveda la moratoria dell’aumento Istat per l’affitto di immobili commerciali, senza peraltro escludere la necessità di rivedere i modelli contrattuali in essere qualora la crisi dovesse protrarsi nel medio-lungo periodo» dice Mario Resca, presidente Confimprese. L’aumento degli affitti andrebbe a pesare ancora di più sul conto economico del retail insieme alle altre voci di costo a partire luce e gas, trasporti, materie prime e personale mentre i fatturati sono in sofferenza. Il peso dell’affitto sul giro d’affari finora è cresciuto al 22,2% dal 18% degli anni pre Covid per un negozio di abbigliamento mentre per un ristorante si è passati dal 12 al 12,6%. «Se vogliamo evitare la chiusura dei negozi e il ridimensionamento dell’occupazione il Governo deve intervenire subito sull’esempio di quanto fatto con il Decreto legge 95 del 2012 per la pubblica amministrazione, per cui l’aggiornamento Istat dei canoni di locazione è stato congelato per dieci anni» continua Resca. Per quanto riguarda il domani il presidente prevede che nei prossimi mesi i ricavi del retail caleranno mentre per gli affitti si prevedono «aumenti a doppia cifra, superiori al 10%, mettendo in crisi le imprese».

All’estero il problema è già stato affrontato. In Francia si cercano di contenere i rincari con misure specifiche per le attività del retail e per le famiglie e lo scorso 16 agosto è stato introdotto un tetto massimo al 3,5% all’aumento dei canoni. In Germania sono in corso discussioni sulle misure da adottare mentre in Spagna a fronte di un’inflazione che ha superato il 10% è stato introdotto un tetto massimo dell’indicizzazione pari al 2%, applicabile fino a fine anno ai contratti d’affitto per gli immobili ad uso residenziale. Secondo Confimprese andrebbe reso obbligatorio un principio generale di rinegoziazione del contratto qualora si verifichino eventi imprevedibili e incontrollabili non imputabili alle parti che alterano le condizioni pattuite. Al momento in Italia si potrebbe seguire la via dell’eccessiva onerosità sopravvenuta che porta, nel caso di indisponibilità dell’altra parte a una equa revisione, tra la continuazione del rapporto alle stesse condizioni o la risoluzione del contratto.

Loading...

Anche Aires, in nome dei gruppi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, in vista dell’emanazione del prossimo decreto sostegni chiede che «il Governo tenga conto che i costi energetici pesano su queste aziende erodendo margini fisiologicamente bassi» segnala Andrea Scozzoli, presidente Aires. Per alcune aziende il margine è intorno al 2% delle vendite. Da qui la richiesta che il Governo voglia tenere in considerazione il fatto che indipendentemente dalla quantità di energia che viene utilizzata nello svolgimento dell’attività di impresa, è importante anche considerare l’incidenza di questi nuovi costi sul conto economico.