Caro affitti, Valditara attacca i sindaci del centrosinistra. Coro di critiche dalle città

Schlein, il caro affitti incide sul diritto allo studio

Intervenuta a Umbertide per un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha delineato la posizione del partito. «Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti - ha affermato -. È diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese». «Il Pd - ha detto ancora la segretaria - continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull’errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro». Schlein ha anche sottolineato l’importanza di «riuscire a mettere in campo politiche che recuperino alloggi sfitti e riuscire a creare un clima di fiducia perché possano essere messi a disposizione di famiglie che cercano una casa ma non la trovano. Serve investire di più - ha detto la segretaria del Pd - anche sugli alloggi popolari. Il tema della casa è per noi centrale e ho avuto modo di ribadirlo anche ieri dicendo che per le priorità sono casa, lavoro, clima, attuazione del Pnrr, salari e non le questioni delle riforme costituzionali».

M5s, il governo ripristini il fondo ad hoc

Anche i Cinque Stelle hanno reagito alle parole del ministro. «Quando parla di caro-affitti Valditara dovrebbe ricordarsi che fa parte di un governo che si è assunto la responsabilità di non rifinanziare né il fondo affitti né quello per le morosità incolpevoli e che ha anzi vergognosamente bocciato un emendamento M5S al dl Bollette proprio per rifinanziare entrambi i fondi. Perché non convince Giorgia Meloni e tutto il governo a fare un passo in questo senso? Ma soprattutto: quale piano sta mettendo in campo il suo governo per aiutare gli studenti esposti ai prezzi incontrollati degli alloggi e sostenere le città che li ospitano, al di là di chi le amministra?». Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione istruzione e università alla camera Anna Laura Orrico, Antonio Caso, Gaetano Amato e Susanna Cherchi.

