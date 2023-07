Caro benzina: in pieno esodo estivo il prezzo alla pompa punta ai 2 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione si raffredda a giugno ma per chi si appresta ad andare in vacanza muovendosi con la propria automobile rischia di costare caro: ai distributori di carburante infatti i prezzi della benzina tornano a sfiorare i 2 euro al litro. L’Istat ha confermato che, grazie al progressivo calo dei prezzi del comparto energetico, l’inflazione del mese scorso ha registrato “una netta decelerazione”, attestandosi al 6,4 per cento. Il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso è convinto che il paese è sulla strada giusta nella lotta contro l’inflazione, ma al tempo stesso invita a non mollare la presa.

Il rallentamento dell’inflazione

E proprio per questo si appresta ad incontrare nei prossimi giorni vari operatori del settore - da quelli della pasta, alla grande distribuzione, alla commissione di allerta rapida per il caro-voli - per valutare l’andamento dei prezzi. L’inflazione di fondo di giugno, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente, dal +6,0% al +5,6 per cento.

Prezzo medio della benzina salito a 2 euro al litro al servito

In controtendenza con quello che accade per l’indice dei prezzi dei beni energetici, la cui variazione su base annua passa è letteralmente crollata il mese scorso, dal +11,5% a +2,1%, ritornano a muoversi i listini dei carburanti. In particolare, secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit e aggiornati alle 8 del 16 luglio, per chi al distributore si rifornisce al servito, il prezzo medio della benzina è salito a 2 euro al litro, contro gli 1,996 delle rilevazioni precedenti. Salgono anche i prezzi medi del servito per chi fa il pieno diesel: a 1,852 euro al litro (contro i precedenti 1,845).