Caro bollette, cinque mosse per sostenere le famiglie in crisi

Tagli in bolletta prorogati, bonus sociale rafforzato, tutele sulle modifiche contrattuali, prezzi agevolati per i clienti vulnerabili, spinta al welfare aziendale. Contro il caro bollette il menu del decreto legge Aiuti bis, approvato dal Governo lo scorso 4 agosto, non fa mancare il sostegno alle famiglie. Sono cinque, in particolare, le misure che vanno in aiuto degli utenti: alcune confermano misure già esistenti, altre sono nuove.

Per arginare l’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, vengono prolungati per il quarto trimestre (fatture di ottobre, novembre e dicembre 2022) i tagli agli oneri di sistema di gas e luce e la riduzione dell’Iva sui consumi di gas metano.

Aliquote annullate

Le aliquote relative agli oneri generali di sistema dell’elettricità restano dunque annullate per tutte le utenze domestiche in bassa tensione, con potenza fino a 16,5 kW. E restano inalterate, rispetto al terzo trimestre, le aliquote degli oneri per il gas naturale. Così come inalterata rimane l’Iva sui consumi di gas metano anche per gli usi civili, applicata al 5% anziché al 10 e 22% “ordinari” (in base agli scaglioni): un’agevolazione “transitoria” che continua a lasciar fuori i grandi condomìni serviti da contratti energia.

Nel complesso si tratta di sostegni “transitori” ma che, di proroga in proroga, vanno avanti dalla seconda metà del 2021, quando si sono manifestati gli aumenti dei prezzi all’ingrosso dell’energia: il contenimento degli oneri di sistema, per esempio, è stato avviato nel terzo trimestre per la luce e nel quarto per il gas; e sempre nel quarto trimestre è arrivata la riduzione dell’Iva sul gas.

Bonus sociale energia e gas

Ancora precedente, ma non provvisorio, è invece il bonus sociale energia e gas, la cui disciplina risale addirittura alla legge Finanziaria 2006. Il decreto Aiuti bis rafforza il bonus anche per gli ultimi tre mesi del 2022, in scia ai provvedimenti che l’hanno potenziato da inizio anno, affidando ad Arera (l’Autorità per l’energia) il compito di rideterminare le agevolazioni sulle tariffe per «contenere la variazione [dei prezzi] rispetto al trimestre precedente».