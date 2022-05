Caro-bollette, inflazione e guerra: la mappa dei primi aiuti da Regioni e città

3' di lettura

Non solo aiuti statali. Per arginare il caro-bollette e la fiammata dei prezzi dovuta all’inflazione – e alleviare i conti di famiglie e imprese – cominciano a muoversi anche Regioni e grandi città. Con bonus, sconti fiscali, ristori, contributi una tantum, finanziamenti agevolati e incentivi all’efficienza energetica (leggi: fonti rinnovabili) che vanno ad affiancarsi alle agevolazioni nazionali.

Il decreto Aiuti (Dl 50/22, pubblicato in Gazzetta il 17 maggio) da un lato conferma e potenzia alcune misure, come il bonus energia per le famiglie in difficoltà economica, esteso al terzo trimestre 2022, o il tax credit per imprese energivore e no. E dall’altro aggiunge nuovi contributi, come le erogazioni a fondo perduto, calibrate in base al calo dei ricavi, a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dal conflitto in Ucraina.

Loading...

Come il Governo, anche le amministrazioni locali provano a sfruttare tutto lo spettro delle agevolazioni. Dall’indagine del Sole 24 Ore emerge che finora una Regione su due ha già messo in campo qualche misura; ma ci sono anche molte giunte con progetti in partenza o che cercano spazio tra le risorse di bilancio.

LE AGEVOLAZIONI SUL TERRITORIO Loading...

Dagli sconti ai ristori

Tra le Regioni intervenute direttamente sui rincari c’è il Friuli Venezia Giulia, che ha previsto uno sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa, che si aggiunge a quello nazionale e va da 22 a 29 centesimi al litro per la benzina (5 centesimi in più per l’ibrido) e da 16 a 20 per il gasolio (varia a seconda della zona e della vicinanza con Austria e Slovenia). Mentre la provincia di Trento ha disposto una serie di ristori dei costi energetici (variabili da 200 a 400 euro) per famiglie con determinati requisiti reddituali. E l’Umbria ha pensato a un prestito non oneroso (fino a 1.200 euro pro capite, da restituire in 36 mesi) per i cittadini che hanno bollette scadute da almeno un mese.

Obiettivo efficienza energetica

Altre amministrazioni hanno invece percorso la strada degli incentivi all’efficienza energetica delle imprese. Accade ad esempio in Lombardia, con i contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi di efficientamento sostenuti da imprese artigiane, del commercio, dei servizi e pubblici esercizi (con specifici codici Ateco). Ma anche con il sostegno all’innovazione delle filiere di economia circolare.